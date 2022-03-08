OBI закрывает все магазины в России

08 марта 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Строительный гипермаркет заявил о своем закрытии в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания OBI закрывает свои магазины в России. Об этом рассказали представители компании. «OBI закрывает магазины товаров для дома в России», — пишет портал Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании. На момент объявления в России находится 27 магазинов OBI. В них работает порядка 4900 сотрудников. По их словам, решение связано с происходящими событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России». Из-за начала военной спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания OBI закрывает свои магазины в России. Об этом рассказали представители компании. «OBI закрывает магазины товаров для дома в России», — пишет портал Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании. На момент объявления в России находится 27 магазинов OBI. В них работает порядка 4900 сотрудников. По их словам, решение связано с происходящими событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России». Из-за начала военной спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas.