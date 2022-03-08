OBI закрывает все магазины в России

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Клипарт. Екатеринбург, тц оби, obi
Строительный гипермаркет заявил о своем закрытии в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания OBI закрывает свои магазины в России. Об этом рассказали представители компании.

«OBI закрывает магазины товаров для дома в России», — пишет портал Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании. На момент объявления в России находится 27 магазинов OBI. В них работает порядка 4900 сотрудников.

По их словам, решение связано с происходящими событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

Из-за начала военной спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas.

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Компания OBI закрывает свои магазины в России. Об этом рассказали представители компании. «OBI закрывает магазины товаров для дома в России», — пишет портал Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании. На момент объявления в России находится 27 магазинов OBI. В них работает порядка 4900 сотрудников. По их словам, решение связано с происходящими событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России». Из-за начала военной спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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