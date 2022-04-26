Член курганской банды обжалует пожизненный срок в суде Петербурга

Суд приговорил Кирилла Ермолаева к пожизненному сроку, заявив об его исключительной опасности для общества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй апелляционный суд (Санкт-Петербург) рассмотрит жалобы на приговор пяти членов курганской банды Дмитрия Романова. Среди них — Кирилл Ермолаев, приговоренный к пожизненному лишению свободы. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие», ее подтвердили URA.RU в Курганском областном суде.

«В суд поступили апелляционные жалобы от обвиняемых и их адвокатов, а также от одного потерпевшего. Материалы переданы во Второй апелляционный суд общей юрисдикции», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного суда.

По данным картотеки, суд апелляционной инстанции рассмотрит материалы дела в отношении пяти человек. Среди них Ермолаев, а также Максим Ростовщиков, Александр Свинин, Игорь Сукманов и Сергей Тельманов. Заседание суда назначено на 12 мая.

Приговор Ермолаеву Курганский областной суд вынес в июне 2021 года. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Суд объяснил такое решение тем, что Ермолаев лишил жизни пять человек и «представляет исключительную опасность для общества». Других четырех подсудимых банда привлекала к похищению людей. Свинова приговорили к 10 годам колонии, Сукманова — к девяти годам, Ростовщикова — к шести годам, Тельминова — к пяти годам. Все, кроме последнего, должны отбывать наказание в колонии строгого режима, Тельминов — в колонии общего режима.

Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды. Романов сотрудничал со следствием, его приговорили к 24 годам лишения свободы.

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