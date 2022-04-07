СК раскрыл подробности жестоких убийств курганской ОПГ. Фото

07 апреля 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Банда Дмитрия Романова действовала с 2006 по 2016 годы, но раскрыть большинство их преступлений удалось лишь после 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами курганской ОПГ, известной как банда Дмитрия Романова, в свежем номере журнала «Записки следователя». ОПГ действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. В 2021 году участников банды приговорили к длительным срокам заключения. Выйти на участников банды удалось благодаря раскрытию убийства жителя города Шадринска по фамилии Бучельников, совершенного в 2008 году. Мужчина уехал в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) и пропал. Его отвозил знакомый Александр Афанасьев, который заявлял, что машина по пути в аэропорт сломалась и Бучельников пересел в попутку. В 2019 году Афанасьев отбывал в колонии срок за другое преступление. При новом допросе следователям удалось изобличить преступника, Афанасьев сознался в убийстве Бучельникова, тело которого было закопано в лесу в Катайском районе, а также рассказал о других убийствах. «Открывшаяся картина поразила даже опытных следователей: поза Бучельникова свидетельствовала о том, что он был закопан заживо. Тело находилось в полусидячем положении с поднятыми кверху руками», — отмечают в СК. В ноябре 2011 года банда похитила бизнесмена Бориса Ваганова и потребовала за него выкуп. «Получив за освобождение коммерсанта 790 тысяч рублей, преступники расправились с ним, а тело закопали», — заявляет следствие. Чтобы установить причины смерти и идентифицировать личности жертв, проводилось более 70 экспертиз. Уголовное дело включало пять убийств, похищения людей, разбойные нападения, вымогательства, незаконное хранение оружия, хищения автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что Романова приговорили к 24 годам, Афанасьева — к 19 годам лишения свободы. Еще одного члена ОПГ Кирилла Ермолаева, который отказался сотрудничать со следствием, приговорили к пожизненному заключению. Другим подельникам, которых привлекали для похищений людей, дали от пяти до 10 лет колонии. Два участника ОПГ признались в убийствах и пошли на сделку со следствием Фото: pressa.sledcom.ru Скрин: pressa.sledcom.ru Скрин: pressa.sledcom.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами курганской ОПГ, известной как банда Дмитрия Романова, в свежем номере журнала «Записки следователя». ОПГ действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. В 2021 году участников банды приговорили к длительным срокам заключения. Выйти на участников банды удалось благодаря раскрытию убийства жителя города Шадринска по фамилии Бучельников, совершенного в 2008 году. Мужчина уехал в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) и пропал. Его отвозил знакомый Александр Афанасьев, который заявлял, что машина по пути в аэропорт сломалась и Бучельников пересел в попутку. В 2019 году Афанасьев отбывал в колонии срок за другое преступление. При новом допросе следователям удалось изобличить преступника, Афанасьев сознался в убийстве Бучельникова, тело которого было закопано в лесу в Катайском районе, а также рассказал о других убийствах. «Открывшаяся картина поразила даже опытных следователей: поза Бучельникова свидетельствовала о том, что он был закопан заживо. Тело находилось в полусидячем положении с поднятыми кверху руками», — отмечают в СК. В ноябре 2011 года банда похитила бизнесмена Бориса Ваганова и потребовала за него выкуп. «Получив за освобождение коммерсанта 790 тысяч рублей, преступники расправились с ним, а тело закопали», — заявляет следствие. Чтобы установить причины смерти и идентифицировать личности жертв, проводилось более 70 экспертиз. Уголовное дело включало пять убийств, похищения людей, разбойные нападения, вымогательства, незаконное хранение оружия, хищения автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что Романова приговорили к 24 годам, Афанасьева — к 19 годам лишения свободы. Еще одного члена ОПГ Кирилла Ермолаева, который отказался сотрудничать со следствием, приговорили к пожизненному заключению. Другим подельникам, которых привлекали для похищений людей, дали от пяти до 10 лет колонии.