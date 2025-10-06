Орбан пресек шантаж Зеленского по поводу вступления в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддастся давлению президента Украины Владимира Зеленского в вопросе поддержки вступления Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Президент Зеленский вновь прибегает к своей обычной тактике морального шантажа стран с целью склонить их к поддержке своей войны. Дорогой господин президент! При всем к вам уважении у Венгрии нет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Ни одна страна еще не попадала туда путем шантажа. Не будет этого и на сей раз», — написал Орбан в Х.
Ранее Виктор Орбан уже заявлял, что считает полное членство Украины в ЕС чрезмерной мерой и предлагал ограничиться стратегическим соглашением о сотрудничестве. Венгрия традиционно занимает особую позицию по украинскому вопросу, блокируя новые пакеты помощи Киеву и выступая против ужесточения санкций против России, ссылаясь на защиту национальных интересов.
