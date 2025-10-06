06 октября 2025

Финляндия собирается ввести пошлины на весь импорт России

О введении пошлин заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
О введении пошлин заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен Фото:

Финляндия рассматривает возможность введения пошлин на весь российский импорт. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по итогам переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Евросоюзе о новых ограничительных мерах в отношении России, сообщает TVP World.

«Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», — цитирует Валтонен TVP World. Сикорский в свою очередь отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности морских перевозок и акцентировал внимание на угрозе со стороны российского «теневого флота». Он добавил, что системы гражданской обороны Финляндии заслуживают высокой оценки, а борьба с нелегальными морскими перевозками остается приоритетом для Европы.

Ранее стало известно, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия хотят использовать международное право, чтобы задерживать российские суда. По словам дипломатов, западные санкции не действуют на Россию из-за того, что она перевозит свою нефть с помощью теневого флота. При этом якобы почти 50% санкционной торговли российской нефтью идет через Финский залив.

