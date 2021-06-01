В Кургане судили членов банды Романова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Члену курганской организованной преступной группы (ОПГ) Кириллу Ермолаеву (бандой руководил Дмитрий Романов), и их подельникам огласили приговор. Банда похищала бизнесменов с Урала, требовала выкуп и убивала некоторых. Вердикт участникам преступлений в зале областного суда услышала журналист URA.RU.

«Им [Ермолаевым] лишены жизни пять лиц. Учитывая высокую степень опасности данного преступления, а также то, что Ермолаев представляет исключительную опасность для общества, суд назначает ему пожизненный срок лишения свободы в колонии особого режима», — зачитал приговор судья. В деле Ермолаева около 30 эпизодов. Он отказался сотрудничать со следствием.

Банда действовала в Курганской, Свердловской и Тюменской областях с 2006 по 2015 годы. Суд установил, что Ермолаев был членом банды Романова (приговорен к 24 годам лишения свободы, так как он сотрудничал со следствием). Преступники похищали бизнесменов. За их освобождение требовали деньги. Пятерых человек банда жестоко убила.

Под суд попали четыре человека, которые не были членами банды, но их привлекали к похищению людей. Александру Свинову суд дал 10 лет, Игорю Сукманову — 9 лет, Максиму Ростовщикову — 6 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Сергею Тельминову назначено 5 лет колонии общего режима.

Ранее URA.RU со ссылкой на данные инсайдера сообщало, что на банду удалось выйти благодаря их оплошности. После убийства преступники бросили мужчину в гараже вместе с машиной. На теле убитого были найдены следы ДНК, которые привели к бандитам, отбывающим сроки за угоны машин.

На суде по банде Романова присутствовали родственники подсудимых и потерпевшие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одному из членов банды Романова суд назначил пожизненный срок — он отказался сотрудничать со следствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU