25 апреля 2022

Свердловские власти отказались продлевать майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, сквер, аллея, набережная исети, город екатеринбург, весна, жк эверест
Майские каникулы в Свердловской области пройдут по-старому Фото:

Майские праздники в Свердловской области не будут продлены до 10 дней и пройдут в обычном графике. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики.

«В Свердловской области решение о введении в мае дополнительных выходных не принималось», — заявили агентству в департаменте. Это означает, что выходными останутся дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Промежуточные даты — с 4 по 6 мая — будут рабочими днями.

Инициатива продлить майские праздники в России прозвучала в начале апреля в Госдуме. Депутаты предлагали сделать даты с 30 апреля по 10 мая едиными десятидневными каникулами. Позднее федеральные власти разрешили губернаторам самостоятельно решать, продлевать ли праздники в своих регионах.

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Майские праздники в Свердловской области не будут продлены до 10 дней и пройдут в обычном графике. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики. «В Свердловской области решение о введении в мае дополнительных выходных не принималось», — заявили агентству в департаменте. Это означает, что выходными останутся дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Промежуточные даты — с 4 по 6 мая — будут рабочими днями. Инициатива продлить майские праздники в России прозвучала в начале апреля в Госдуме. Депутаты предлагали сделать даты с 30 апреля по 10 мая едиными десятидневными каникулами. Позднее федеральные власти разрешили губернаторам самостоятельно решать, продлевать ли праздники в своих регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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