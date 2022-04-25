Свердловские власти отказались продлевать майские праздники

26 апреля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Майские каникулы в Свердловской области пройдут по-старому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Майские праздники в Свердловской области не будут продлены до 10 дней и пройдут в обычном графике. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики. «В Свердловской области решение о введении в мае дополнительных выходных не принималось», — заявили агентству в департаменте. Это означает, что выходными останутся дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Промежуточные даты — с 4 по 6 мая — будут рабочими днями. Инициатива продлить майские праздники в России прозвучала в начале апреля в Госдуме. Депутаты предлагали сделать даты с 30 апреля по 10 мая едиными десятидневными каникулами. Позднее федеральные власти разрешили губернаторам самостоятельно решать, продлевать ли праздники в своих регионах. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Майские праздники в Свердловской области не будут продлены до 10 дней и пройдут в обычном графике. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики. «В Свердловской области решение о введении в мае дополнительных выходных не принималось», — заявили агентству в департаменте. Это означает, что выходными останутся дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Промежуточные даты — с 4 по 6 мая — будут рабочими днями. Инициатива продлить майские праздники в России прозвучала в начале апреля в Госдуме. Депутаты предлагали сделать даты с 30 апреля по 10 мая едиными десятидневными каникулами. Позднее федеральные власти разрешили губернаторам самостоятельно решать, продлевать ли праздники в своих регионах.