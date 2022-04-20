Регионы РФ смогут продлить майские праздники

20 апреля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Главы регионов РФ имеют право продлевать праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти РФ разрешили главам регионов продлять майские праздники самостоятельно. Как рассказал вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, об этом ему сообщили в правительстве в ответ на предложение продлить майские праздники с 1 по 10 мая. «Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства. К сожалению, в масштабах всей страны коллеги из Минтруда это не видят. Но, тем не менее, пояснили, что каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно», — сообщил URA.RU. Как отмечает депутат, партия подготовит обращение к губернаторам с предложением ввести дополнительные выходные дни с 4 по 6 мая. Даванков добавил, что длинные майские праздники особенно нужны в тех регионах, где важно развитие сельского хозяйства и туризм. Даванков уже предлагал продлить майские праздники в 2022 год до 10 дней — с 1 по 10 мая. Согласно производственному календарю РФ, выходными днями будут 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая, а 4, 5, 6 мая — рабочие дни, передает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти РФ разрешили главам регионов продлять майские праздники самостоятельно. Как рассказал вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, об этом ему сообщили в правительстве в ответ на предложение продлить майские праздники с 1 по 10 мая. «Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства. К сожалению, в масштабах всей страны коллеги из Минтруда это не видят. Но, тем не менее, пояснили, что каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно», — сообщил URA.RU. Как отмечает депутат, партия подготовит обращение к губернаторам с предложением ввести дополнительные выходные дни с 4 по 6 мая. Даванков добавил, что длинные майские праздники особенно нужны в тех регионах, где важно развитие сельского хозяйства и туризм. Даванков уже предлагал продлить майские праздники в 2022 год до 10 дней — с 1 по 10 мая. Согласно производственному календарю РФ, выходными днями будут 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая, а 4, 5, 6 мая — рабочие дни, передает телеканал 360.