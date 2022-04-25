Лайфхаки, которые помогут сэкономить на покупке квартиры

26 апреля 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Ипотечную ставку можно значительно уменьшить. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ипотечную ставку на покупку квартиры в тюменских новостройках можно существенно уменьшить. Лайфхаками поделился заместитель генерального директора по работе с партнерами ГК «Меридиан» Александр Ермолаев. «А знаете ли вы, что ипотечную ставку на покупку квартиры в новостройке можно существенно уменьшить, если знать как? Ловите лайфхаки», — Александр Ермолаев. Основные обстоятельства, влияющие на размер ставки: Страхование жизни и здоровья заемщика. Это необязательный вид страхования по закону, и заемщик может отказаться от него. В этом случае банки увеличивают размер процентной ставки по ипотеке на 1—3 процентных пункта. Как правило, страхование жизни и здоровья обходится заемщику дешевле, чем более высокая ставка по кредиту. Также влияет статус заемщик. Банки часто разделяют клиентов на категории в зависимости от того, где и как они работают, как подтверждают доход, по семейному положению. Так, обычно «зарплатникам» предлагается ставка ниже на 0,2-0,5% на весь срок кредитования. Такой же привилегией пользуются корпоративные клиенты. По программе «Молодая семья» государство дает субсидию на частичную оплату приобретаемого жилья» Важную роль играет размер первоначального взноса. Если сумма составляет от 30% до 50% от суммы покупки, банк снижает ставку на 0,2-0,5%. Нельзя забывать и про тип недвижимости. Большая разница между тем, покупаете вы загородную недвижимость или квартиру. Здесь главную роль играет ликвидность. Поэтому, ставка на новостройки будет всегда ниже. Немаловажной является кредитная история покупателя. Она позволяет покупателю самому выбрать банк и условия. Если клиент подтвердил свой доход выпиской из пенсионного фонда России, банк может снизить ставку на 0,2-0,5%. Также экономить на приобретении жилья помогут специальные программы от банков, поручительство и дополнительный залог. Ранее URA.RU писало о том, что загородная недвижимость Тюмени стала самой дорогой в УрФО. За год цены выросли на 27,2%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Ипотечную ставку на покупку квартиры в тюменских новостройках можно существенно уменьшить. Лайфхаками поделился заместитель генерального директора по работе с партнерами ГК «Меридиан» Александр Ермолаев. «А знаете ли вы, что ипотечную ставку на покупку квартиры в новостройке можно существенно уменьшить, если знать как? Ловите лайфхаки», — Александр Ермолаев. Основные обстоятельства, влияющие на размер ставки: Ранее URA.RU писало о том, что загородная недвижимость Тюмени стала самой дорогой в УрФО. За год цены выросли на 27,2%.