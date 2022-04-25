Лайфхаки, которые помогут сэкономить на покупке квартиры

Ипотечную ставку можно значительно уменьшить.
Ипотечную ставку на покупку квартиры в тюменских новостройках можно существенно уменьшить. Лайфхаками поделился заместитель генерального директора по работе с партнерами ГК «Меридиан» Александр Ермолаев.
«А знаете ли вы, что ипотечную ставку на покупку квартиры в новостройке можно существенно уменьшить, если знать как? Ловите лайфхаки», — Александр Ермолаев.
Основные обстоятельства, влияющие на размер ставки:
- Страхование жизни и здоровья заемщика. Это необязательный вид страхования по закону, и заемщик может отказаться от него. В этом случае банки увеличивают размер процентной ставки по ипотеке на 1—3 процентных пункта. Как правило, страхование жизни и здоровья обходится заемщику дешевле, чем более высокая ставка по кредиту.
- Также влияет статус заемщик. Банки часто разделяют клиентов на категории в зависимости от того, где и как они работают, как подтверждают доход, по семейному положению. Так, обычно «зарплатникам» предлагается ставка ниже на 0,2-0,5% на весь срок кредитования. Такой же привилегией пользуются корпоративные клиенты. По программе «Молодая семья» государство дает субсидию на частичную оплату приобретаемого жилья»
- Важную роль играет размер первоначального взноса. Если сумма составляет от 30% до 50% от суммы покупки, банк снижает ставку на 0,2-0,5%.
- Нельзя забывать и про тип недвижимости. Большая разница между тем, покупаете вы загородную недвижимость или квартиру. Здесь главную роль играет ликвидность. Поэтому, ставка на новостройки будет всегда ниже.
- Немаловажной является кредитная история покупателя. Она позволяет покупателю самому выбрать банк и условия.
- Если клиент подтвердил свой доход выпиской из пенсионного фонда России, банк может снизить ставку на 0,2-0,5%.
- Также экономить на приобретении жилья помогут специальные программы от банков, поручительство и дополнительный залог.
Ранее URA.RU писало о том, что загородная недвижимость Тюмени стала самой дорогой в УрФО. За год цены выросли на 27,2%.
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