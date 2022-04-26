26 апреля 2022

Курганскому предпринимателю помогли с продажей бумаги

© Служба новостей «URA.RU»
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Любови Орловой помогли с продажей эко-бумаги на маркетплейсе Ozon Фото:

Курганскому производителю эко-бумаги Любови Орловой помогли бесплатно выйти на популярный маркетплейс Ozon. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», женщина сможет увеличить интернет-продажи своего товара. Об этом сообщает фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».

«Я профессиональный художник. Бесконечный творческий поиск и жажда новых знаний привели меня к бумаге ручного литья. Спектр ее применения достаточно широк, из нее можно делать открытки, конверты, визитки, картины, скрапбукинг и прочие творческие вещицы. Но самое приятное — это то, что при изготовлении такой бумаги не пострадало ни одно дерево! Заниматься активными продажами мне не позволяет основная работа, а выход на маркетплейс предоставляет возможность найти своих покупателей без особых усилий и затрат времени», — сказала Орлова. С начала года центр поддержки предпринимательства помог расширить рынок сбыта своей продукции уже восьми курганцам.

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Курганскому производителю эко-бумаги Любови Орловой помогли бесплатно выйти на популярный маркетплейс Ozon. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», женщина сможет увеличить интернет-продажи своего товара. Об этом сообщает фонд «Инвестиционное агентство Курганской области». «Я профессиональный художник. Бесконечный творческий поиск и жажда новых знаний привели меня к бумаге ручного литья. Спектр ее применения достаточно широк, из нее можно делать открытки, конверты, визитки, картины, скрапбукинг и прочие творческие вещицы. Но самое приятное — это то, что при изготовлении такой бумаги не пострадало ни одно дерево! Заниматься активными продажами мне не позволяет основная работа, а выход на маркетплейс предоставляет возможность найти своих покупателей без особых усилий и затрат времени», — сказала Орлова. С начала года центр поддержки предпринимательства помог расширить рынок сбыта своей продукции уже восьми курганцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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