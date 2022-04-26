«Металлург» проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3 Фото: Илья Московец © URA.RU

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 26 апреля на своем льду уступили в овертайме в пятом матче финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 2:3. Несмотря на поражение, сталевары продолжают вести в серии до четырех побед со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU.

На турнире команд присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее он пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Следующая финальная игра команд за Кубок Гагарина состоится в Москве 28 апреля.

На пути к трофею «Металлург» одолел казахстанский «Барыс». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» поджидала другая южноуральская команда — «Трактор». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал.

Первую шайбу забило московское ЦСКА Фото: Илья Московец © URA.RU

Любимую команду приехали поддержать фанаты со всей области Фото: Илья Московец © URA.RU

На турнире присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и болел за «Металлург» Фото: Илья Московец © URA.RU