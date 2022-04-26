Магнитогорский «Металлург» проиграл ЦСКА, следующая игра в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Металлург» проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3 Фото:

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 26 апреля на своем льду уступили в овертайме в пятом матче финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 2:3. Несмотря на поражение, сталевары продолжают вести в серии до четырех побед со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU.

На турнире команд присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее он пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Следующая финальная игра команд за Кубок Гагарина состоится в Москве 28 апреля.

На пути к трофею «Металлург» одолел казахстанский «Барыс». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» поджидала другая южноуральская команда — «Трактор». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал.

"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск
Первую шайбу забило московское ЦСКА
Фото:
"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск
Любимую команду приехали поддержать фанаты со всей области
Фото:
"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск
На турнире присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и болел за «Металлург»
Фото:

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Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 26 апреля на своем льду уступили в овертайме в пятом матче финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 2:3. Несмотря на поражение, сталевары продолжают вести в серии до четырех побед со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU. На турнире команд присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее он пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Следующая финальная игра команд за Кубок Гагарина состоится в Москве 28 апреля. На пути к трофею «Металлург» одолел казахстанский «Барыс». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» поджидала другая южноуральская команда — «Трактор». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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