Главы тюменской «матрешки» обсудили терроризм на совещании с ФСБ

26 апреля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Главы тюменской матрешки обсудили терроризм на совещании с ФСБ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов принимали участие в совещании с представителями регионального управления ФСБ, которое было посвящено организации информирования населения о противодействии терроризма. Об этом сообщается на сайте национального антитеррористического комитета. «Открыл совещание начальник Регионального управления ФСБ России, руководитель оперативного штаба. В своем докладе генерал-майор [Игорь] Николаев отметил, что противодействие терроризму является важнейшей составляющей работы органов государственной власти и местного самоуправления. В целях своевременного доведения до общественности достоверной информации о характере складывающихся угроз, полноте и своевременности действий по нейтрализации террористических проявлений, масштабах негативных последствий максимально задействуются все возможности медиа среды», — говорится в сообщении НАКа. Официальный представитель национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский отметил, что Тюменская область — это сложносоставной субъект РФ, в который входят два автономных округа и это делает работу по информированию населения еще более сложной. «Отдельно указал на необходимость своевременного и объективного информирования населения в случае возникновения реальных угроз как залог недопущения панических настроений и распространения недостоверной информации», — добавили в НАК. Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы «тюменской матрешки» прибыли на совещание по безопасности в Тюмень. Помимо этой встречи, в их графике были запланировано еще и неформальное общение друг с другом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов принимали участие в совещании с представителями регионального управления ФСБ, которое было посвящено организации информирования населения о противодействии терроризма. Об этом сообщается на сайте национального антитеррористического комитета. «Открыл совещание начальник Регионального управления ФСБ России, руководитель оперативного штаба. В своем докладе генерал-майор [Игорь] Николаев отметил, что противодействие терроризму является важнейшей составляющей работы органов государственной власти и местного самоуправления. В целях своевременного доведения до общественности достоверной информации о характере складывающихся угроз, полноте и своевременности действий по нейтрализации террористических проявлений, масштабах негативных последствий максимально задействуются все возможности медиа среды», — говорится в сообщении НАКа. Официальный представитель национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский отметил, что Тюменская область — это сложносоставной субъект РФ, в который входят два автономных округа и это делает работу по информированию населения еще более сложной. «Отдельно указал на необходимость своевременного и объективного информирования населения в случае возникновения реальных угроз как залог недопущения панических настроений и распространения недостоверной информации», — добавили в НАК. Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы «тюменской матрешки» прибыли на совещание по безопасности в Тюмень. Помимо этой встречи, в их графике были запланировано еще и неформальное общение друг с другом.