Губернаторы «матрешки» собрались в Тюмени по инициативе ФСБ

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Совещание с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. Тюмень, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Главы трех регионов встретились в Тюмени 26 апреля Фото:

Губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов 26 апреля прибыли в Тюмень на встречу с главой региона Александром Моором и представителями регионального управления ФСБ. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правительствах регионов «тюменской матрешки».

«Комарова, Артюхов и Моор сегодня встречаются в Тюмени. Мероприятие организовано ФСБ. Идет обсуждение вопросов безопасности. Кроме официальной встречи, будет еще неофициальное общение глав трех регионов», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запросы в УФСБ по Тюменской области, а также в информационный центр правительства региона. Ответы на них ожидаются.

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Губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов 26 апреля прибыли в Тюмень на встречу с главой региона Александром Моором и представителями регионального управления ФСБ. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правительствах регионов «тюменской матрешки». «Комарова, Артюхов и Моор сегодня встречаются в Тюмени. Мероприятие организовано ФСБ. Идет обсуждение вопросов безопасности. Кроме официальной встречи, будет еще неофициальное общение глав трех регионов», — рассказал инсайдер. Агентство направило запросы в УФСБ по Тюменской области, а также в информационный центр правительства региона. Ответы на них ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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