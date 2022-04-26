Губернаторы «матрешки» собрались в Тюмени по инициативе ФСБ

Губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов 26 апреля прибыли в Тюмень на встречу с главой региона Александром Моором и представителями регионального управления ФСБ. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правительствах регионов «тюменской матрешки».
«Комарова, Артюхов и Моор сегодня встречаются в Тюмени. Мероприятие организовано ФСБ. Идет обсуждение вопросов безопасности. Кроме официальной встречи, будет еще неофициальное общение глав трех регионов», — рассказал инсайдер.
Агентство направило запросы в УФСБ по Тюменской области, а также в информационный центр правительства региона. Ответы на них ожидаются.
Губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов 26 апреля прибыли в Тюмень на встречу с главой региона Александром Моором и представителями регионального управления ФСБ. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правительствах регионов «тюменской матрешки». «Комарова, Артюхов и Моор сегодня встречаются в Тюмени. Мероприятие организовано ФСБ. Идет обсуждение вопросов безопасности. Кроме официальной встречи, будет еще неофициальное общение глав трех регионов», — рассказал инсайдер. Агентство направило запросы в УФСБ по Тюменской области, а также в информационный центр правительства региона. Ответы на них ожидаются.