Эдуард Мансуров уже работал в гордуме Екатеринбурга — в 2015—2018 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга, юрист Эдуард Мансуров включился в борьбу глав районов Екатеринбурга за федеральные деньги на благоустройство парков. Он начал уличную пиар-кампанию в поддержку летнего парка «Уралмаш» (Орджоникидзевский район). Источники URA.RU в политтусовке утверждают, что таким образом Мансуров готовится к выборам в гордуму 2023 года.

С 15 апреля по 30 мая жители Екатеринбурга определяют, какой парк благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Для глав районов занять первое место в голосовании принципиально: привлечение допфинансирования — один из показателей их эффективности. На грант претендуют четыре района. Основной конкурент главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко — глава Академического района Николай Смирнягин (вторая очередь Преображенского парка). На текущий момент за парк «Уралмаш» проголосовали 8,3 тысячи горожан, за Преображенский — 6,9 тысячи.

Впервые листовки с лицом Мансурова и призывами поддержать парк «Уралмаш» читатели URA.RU заметили 25 апреля. На улицах также появились баннеры и пикетчики в манишках от Мансурова. Аналогичную активность он развил в Железнодорожном, Верх-Исетском и Чкаловском районах, которые не участвуют в отборе.

«Очевидно, Мансуров запускает свою предвыборную кампанию — чтобы в 2023-м избраться от Орджоникидзевского округа», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. Об этом же корреспонденту рассказал знакомый политика. В предыдущем созыве гордумы Мансуров представлял КПРФ и команду бывшего вице-мэра Екатеринбурга и вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, которого долгое время считали «серым кардиналом» уральской столицы и который покинул власть в сентябре 2018-го из-за конфликта с губернатором Евгением Куйвашевым.

В разговоре с URA.RU Мансуров не стал высказываться о своих амбициях, а также не уточнил, действует ли он по договоренности с Кравченко. «Могу лишь сказать, что рад, что руководство города предоставляет возможности для выявления действительного мнения горожан», — прокомментировал экс-депутат.

Листовки с изображением Эдуарда Мансурова жители Уралмаша заметили 25 апреля Фото: читатель URA.RU

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