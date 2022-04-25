Прокуратура ХМАО заставила власти убрать незаконную свалку

Свалку ликвидировали только после решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа выиграла суд к администрации района, в котором требовала ликвидировать несанкционированную свалку. В селе Теги складировались отходы производства, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — рассказали в ведомстве.

Но заставить убрать мусорные кучи удалось только через суд. В настоящее время свалка ликвидирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что транспортная прокуратура закрыла единственную свалку в Советском районе. В ведомстве посчитали, что гнездившиеся на полигоне птицы представляют опасность для самолетов.