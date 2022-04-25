Прокуратура ХМАО заставила власти убрать незаконную свалку

Прокуратура Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа выиграла суд к администрации района, в котором требовала ликвидировать несанкционированную свалку. В селе Теги складировались отходы производства, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.
«Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — рассказали в ведомстве.
Но заставить убрать мусорные кучи удалось только через суд. В настоящее время свалка ликвидирована.
Ранее URA.RU рассказывало, что транспортная прокуратура закрыла единственную свалку в Советском районе. В ведомстве посчитали, что гнездившиеся на полигоне птицы представляют опасность для самолетов.
Прокуратура Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа выиграла суд к администрации района, в котором требовала ликвидировать несанкционированную свалку. В селе Теги складировались отходы производства, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. «Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — рассказали в ведомстве. Но заставить убрать мусорные кучи удалось только через суд. В настоящее время свалка ликвидирована. Ранее URA.RU рассказывало, что транспортная прокуратура закрыла единственную свалку в Советском районе. В ведомстве посчитали, что гнездившиеся на полигоне птицы представляют опасность для самолетов.