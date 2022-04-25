25 апреля 2022

Прокуратура ХМАО заставила власти убрать незаконную свалку

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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
Свалку ликвидировали только после решения суда Фото:

Прокуратура Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа выиграла суд к администрации района, в котором требовала ликвидировать несанкционированную свалку. В селе Теги складировались отходы производства, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — рассказали в ведомстве.

Но заставить убрать мусорные кучи удалось только через суд. В настоящее время свалка ликвидирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что транспортная прокуратура закрыла единственную свалку в Советском районе. В ведомстве посчитали, что гнездившиеся на полигоне птицы представляют опасность для самолетов.

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Прокуратура Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа выиграла суд к администрации района, в котором требовала ликвидировать несанкционированную свалку. В селе Теги складировались отходы производства, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. «Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — рассказали в ведомстве. Но заставить убрать мусорные кучи удалось только через суд. В настоящее время свалка ликвидирована. Ранее URA.RU рассказывало, что транспортная прокуратура закрыла единственную свалку в Советском районе. В ведомстве посчитали, что гнездившиеся на полигоне птицы представляют опасность для самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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