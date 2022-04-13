13 апреля 2022
12 апреля 2022

Хлебопекарным предприятиям ХМАО компенсируют часть затрат

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ТЦ «Лента». Магнитогорск, хлеб, хлебная продукция
Меры поддержки позволят уменьшить себестоимость муки Фото:
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Хлебопеки Югры вошли в число компаний, которым частично возместят затраты на производство хлеба и хлебобулочных изделий. В том числе господдержку получат 15 предприятий в Ханты-Мансийске: семь индивидуальных предпринимателей и восемь юридических лиц.

«Такие меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а также повысить выпуск продукции и скорректировать стоимость на нее. Это будет иметь положительный эффект для потребителей», — сообщает telegram-канал «Объясняем.Югра».

Правительство РФ в марте приняло меры поддержки для производителей молока и хлеба. В округе также разработаны меры по обеспечению устойчивости экономики.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО подготовило второй пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций. Общая сумма финансовой поддержки составит больше 460 млн рублей. Масштабные ограничения против России были введены странами Запада, США и рядом других государств из-за спецоперации по демилитаризации Украины.

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Хлебопеки Югры вошли в число компаний, которым частично возместят затраты на производство хлеба и хлебобулочных изделий. В том числе господдержку получат 15 предприятий в Ханты-Мансийске: семь индивидуальных предпринимателей и восемь юридических лиц. «Такие меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а также повысить выпуск продукции и скорректировать стоимость на нее. Это будет иметь положительный эффект для потребителей», — сообщает telegram-канал «Объясняем.Югра». Правительство РФ в марте приняло меры поддержки для производителей молока и хлеба. В округе также разработаны меры по обеспечению устойчивости экономики. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО подготовило второй пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций. Общая сумма финансовой поддержки составит больше 460 млн рублей. Масштабные ограничения против России были введены странами Запада, США и рядом других государств из-за спецоперации по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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