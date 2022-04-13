Хлебопекарным предприятиям ХМАО компенсируют часть затрат

Меры поддержки позволят уменьшить себестоимость муки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Хлебопеки Югры вошли в число компаний, которым частично возместят затраты на производство хлеба и хлебобулочных изделий. В том числе господдержку получат 15 предприятий в Ханты-Мансийске: семь индивидуальных предпринимателей и восемь юридических лиц.

«Такие меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а также повысить выпуск продукции и скорректировать стоимость на нее. Это будет иметь положительный эффект для потребителей», — сообщает telegram-канал «Объясняем.Югра».

Правительство РФ в марте приняло меры поддержки для производителей молока и хлеба. В округе также разработаны меры по обеспечению устойчивости экономики.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО подготовило второй пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций. Общая сумма финансовой поддержки составит больше 460 млн рублей. Масштабные ограничения против России были введены странами Запада, США и рядом других государств из-за спецоперации по демилитаризации Украины.