В ЯНАО закрыли ледовую переправу через Обь

На зимник теперь пускают только автомобили повышенной проходимости Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ледовую переправу между городами Салехард и Лабытнанги закрыли с 27 апреля. Движение будет разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн, — сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальном сайте.

«В связи с наступлением положительных температур снег тает и происходит подтопление ледовой переправы. В ближайшее время ожидается хорошая погода и столбик термометра будет показывать выше нуля. Предположительно переправа будет полностью закрыта к концу недели», — рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

На данный момент ограничения касаются только для автомобилей с малым клиренсом или массой свыше 20 тонн. В ночное время на переправе работает грейдер, который разглаживает полосы, погрузчик — разравнивает съезды.

11 апреля был закрыт проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Откроется зимник только в следующем сезоне.