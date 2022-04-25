25 апреля 2022

В ЯНАО закрыли ледовую переправу через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
На зимник теперь пускают только автомобили повышенной проходимости Фото:

Ледовую переправу между городами Салехард и Лабытнанги закрыли с 27 апреля. Движение будет разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн, — сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальном сайте.

«В связи с наступлением положительных температур снег тает и происходит подтопление ледовой переправы. В ближайшее время ожидается хорошая погода и столбик термометра будет показывать выше нуля. Предположительно переправа будет полностью закрыта к концу недели», — рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

На данный момент ограничения касаются только для автомобилей с малым клиренсом или массой свыше 20 тонн. В ночное время на переправе работает грейдер, который разглаживает полосы, погрузчик — разравнивает съезды.

11 апреля был закрыт проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Откроется зимник только в следующем сезоне.

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Ледовую переправу между городами Салехард и Лабытнанги закрыли с 27 апреля. Движение будет разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн, — сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальном сайте. «В связи с наступлением положительных температур снег тает и происходит подтопление ледовой переправы. В ближайшее время ожидается хорошая погода и столбик термометра будет показывать выше нуля. Предположительно переправа будет полностью закрыта к концу недели», — рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин. На данный момент ограничения касаются только для автомобилей с малым клиренсом или массой свыше 20 тонн. В ночное время на переправе работает грейдер, который разглаживает полосы, погрузчик — разравнивает съезды. 11 апреля был закрыт проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Откроется зимник только в следующем сезоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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