В Кургане родители пожаловались на школьное питание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганских соцсетях появилось фото из школьной столовой. Родители учеников недовольны качеством питания в городской школе №43. На пост в паблике «ВКонтакте» «Типичный курган» ответили из администрации школы.

«Ребенок учится в школе 43. Питаемся платно, и ребенок постоянно приходит домой голодный, так как в школе кормят плохо. Кто должен в школах следить за питанием? Анонимно», — гласит текст под фото. Большинство комментаторов поддержали автора. Другие пользователи опознали в еде ячневую кашу и назвали питание «нормальным».

Спустя час после публикации появился ответ Курганского комбината питания. «МУП „Комбинат питания“ оказывает услуги питания в общеобразовательных учреждениях города Кургана. 26 апреля 2022 года в меню обеда входили следующие блюда: овощной суп, ячневая каша с гуляшом, компот. 27 апреля 2022 года будет осуществлен выезд сотрудников Комбината в указанную школу с целью контроля качества оказываемых услуг. Обращаем внимание, что любой родитель может поучаствовать в общественном родительском контроле и попробовать еду, которую ест его ребенок в столовой. Записаться можно через классного руководителя или директора школы. Также Вы можете написать Комбинату в личные сообщения в социальных сетях или на горячую линию в вайбер/ватсап по тел. 89615709171», — гласила запись.

Позже был размещен от лица руководства школы. «В школе создана и ежедневно работает бракеражная комиссия, проверяющая качество приготовления блюд. В школе также работает общественная комиссия из числа родителей по проверке качества питания. Вопросы организации питания входят в приоритетные для директора школы и назначенного им ответственного за питание. Ранее обращений от родителей о плохом качестве приготовления блюд от родителей не поступало. По данному факту будет проведена служебная проверка совместно с руководством МУП „Комбинат питания“. Директор школы 43 Салеев Р.Б.».

Ранее URA.RU сообщало, что в комбинате питания сменилось руководство. Прежний директор отработала восемь месяцев.

Школьное питание в курганской школе №43 фото: паблик «ВКонтакте» «Типичный Курган»

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