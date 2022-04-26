Власти Салехарда потратят 300 миллионов на капремонт детсада

Ремонт растянется на 2 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде проведут капитальный ремонт детского сада. Власти города потратят на этот объект 294,8 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования: здание детсада № 22 „Синяя птица“,г. Салехард. Начальная цена контракта 294,8 миллионов рублей», — говорится в описании к аукциону.

Определить поставщика услуг должны до 29 апреля. Сроки выполнения работ на объекте — с момента заключения контракта по 31 августа 2023 года. Администрация города растянет оплату на два года. В 2022 году заложено 144 миллиона, а в 2023- 150.

Ранее URA.RU сообщал что в Красноселькупе отремонтируют Центр социального обслуживания «Милосердие» и приют для детей и подростков. Власти ЯНАО готовы потратить на эти объекты более 55 миллионов рублей