Производители оружия в США испугались роста поставок Украине

27 апреля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Производители оружия в США боятся остаться с излишками Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона высказали опасения относительно наращивания производства. Производители беспокоятся, что с урегулированием ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. «Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений», — говорится в публикации. Как отмечают авторы, озабоченность у производителей вызывает тот факт, что ситуация на Украине может внезапно измениться, а они понесут убытки из-за невостребованности вооружения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Страны Запада продолжают поставки оружия Киеву. Как писало немецкое издание Spiegel,американские власти планируют закупить и поставить Украине боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Также сообщалось о поставках секретных дронов-«камикадзе». Американский журналист Гленн Гринвальд считает, что таким образом Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. Также отмечалось, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличивается. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона высказали опасения относительно наращивания производства. Производители беспокоятся, что с урегулированием ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. «Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений», — говорится в публикации. Как отмечают авторы, озабоченность у производителей вызывает тот факт, что ситуация на Украине может внезапно измениться, а они понесут убытки из-за невостребованности вооружения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Страны Запада продолжают поставки оружия Киеву. Как писало немецкое издание Spiegel,американские власти планируют закупить и поставить Украине боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Также сообщалось о поставках секретных дронов-«камикадзе». Американский журналист Гленн Гринвальд считает, что таким образом Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. Также отмечалось, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличивается.