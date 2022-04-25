Spiegel: США снабжают Украину российскими боеприпасами

США планирует помочь Укриаине российскими боеприпасами, сообщают в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские власти планируют закупить и поставить на Украину боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, ссылаясь на Министерство обороны США.

«Правительство США хочет закупить боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов США (153 миллиона евро) для тяжелого вооружения ВС Украины. Помимо прочего, речь идет о боеприпасах к гаубицам, гранатометам, пушкам, танкам и минометам, о чем заявили в Минобороны», — пишет издание. Авторы также отметили, что Министерство иностранных дел США согласилось на покупку. Эту информацию также подтвердили британская газета The Guardian и агентство BBC.

США, Великобритания и страны Евросоюза активно поддерживают Украину финансированием и поставками оружия для борьбы с Россией с начала спецоперации РФ. Так, ранее стало известно о том, что среди вооружения, поставленного США на Украину, обнаружился «Призрачный Феникс» — засекреченное оружие, представляющее собой взрывающийся вместе с целью дрон.

Президент России Владимир Путин объявил специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Как сообщали в Минобороны РФ, приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ успешно выполняют задачи по ликвидации техники и вооружения ВСУ, уверяли в ведомстве.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.