InfoBrics: Украина окажется в долговой яме из-за оружия США

США выиграют от поставок Украине оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличится, а США от этого только выигрывают. Статью об этом выпустило издание InfoBrics.

«Украинский долг Западу увеличился в геометрической прогрессии. Запасы оружия все больше истощаются, что дает военно-промышленному комплексу США прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК и ПЗРК», — говорится в материале.

Отмечается также, что военно-промышленный комплекс Штатов оказался в выигрыше, когда страны Евросоюза начали поставлять на Украину новые партии вооружения и техники. По мнению автора статьи, из-за этого акции американских и британских военно-промышленных гигантов стремительно растут.

«США начали настаивать на том, чтобы их восточноевропейские вассальные государства поставили оружие советской эпохи украинским военным. Вашингтон вынуждает их [страны] покупать новое оружие взамен старого. Учитывая отсутствие в этих странах мощной военно-промышленной базы, более чем очевидно, кому это выгодно», — отмечается в материале.

Германия договорилась о поставках на Украину тяжелого вооружения. США хотят расширить список оружия, которое будет передано на эту территорию, новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС и США поставляют Украине «не то оружие» и идет оно «слишком долго».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Об оккупации речи не идет.

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