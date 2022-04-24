НТВ: США поставили Украине секретные дроны-«камикадзе»

Американские дроны самоуничтожаются вместе с целью (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди вооружения, поставленного США Украине, обнаружился «Призрачный Феникс» — засекреченное оружие, представляющее собой взрывающийся вместе с целью дрон. О нем знают даже далеко не все американские эксперты, утверждает НТВ.

По информации телеканала, дроны-«камикадзе» «Призрачный Феникс» входят в новый пакет военной помощи Штатов Украине, анонсированный на днях. Очередные военные поставки оцениваются в 800 млн долларов. «Призрачный Феникс» считается засекреченным оружием.

«Мы не слышали об этом оружии до сегодняшнего дня. Пентагон заявляет, что дрон был разработан для конкретных нужд украинцев. После беспилотного катера это уже второе засекреченное оружие, которое США передают Украине», — приводит НТВ слова военного обозревателя Барбары Старр.

По словам других экспертов, это тревожный сигнал, поскольку дальнейшей судьбой оружия из США и Европы, прибывшего на Украину, поставщики не интересуются. Не исключено, что оно может попасть в руки террористов, считает вице-президент Eurasia Center (Евразийский центр; аналитический центр в области международных отношений) Эрл Расмуссен. «Мы понятия не имеем, куда приходит оружие, кто его на самом деле получает и как оно распределяется дальше. Все это может легко оказаться в руках экстремистов, террористов и ультранационалистов», — приводит телеканал его слова.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима и националистов. Страны Запада и США объявили о масштабной военной помощи Украине. Однако пока среди вооружения преобладает либо советское, либо устаревшее по западным меркам. Из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличивается.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вооруженные силы России будут рассматривать поставки вооружения для Украины как прямую угрозу. Поэтому конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ. Накануне в Одессе, по информации Минобороны России, был уничтожен крупный склад с американским оружием.

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