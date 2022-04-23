В США раскритиковали поставки оружия Украине

24 апреля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Американцы раскритиковали поставки оружия Украине Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом о поддержке Киева со стороны США, он считает, что Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. В комментариях публикации читатели раскритиковали поставки оружия Украине. «Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться», — прокомментировал публикацию Frank Martin. «Подбрасывание дров в огонь не потушит его», — написал Teddy Lee. «Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?», — задал вопрос читатель Paul Zaky. «Реальный вопрос о трех миллиардах [военной помощи Украине], сколько с этого Джо [Байден президент США] снимет сливок?», — спросил David Hold. «Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину», — написал bible dynasty. Он также задался вопросом, «Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?». Читатель club4ghz обратился просьбой — «Отправьте Байдена [президента США] на Украину, пожалуйста». Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США отправят на Украину военную помощь на 800 миллионов долларов. Он отметил, что туда войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом о поддержке Киева со стороны США, он считает, что Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. В комментариях публикации читатели раскритиковали поставки оружия Украине. «Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться», — прокомментировал публикацию Frank Martin. «Подбрасывание дров в огонь не потушит его», — написал Teddy Lee. «Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?», — задал вопрос читатель Paul Zaky. «Реальный вопрос о трех миллиардах [военной помощи Украине], сколько с этого Джо [Байден президент США] снимет сливок?», — спросил David Hold. «Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину», — написал bible dynasty. Он также задался вопросом, «Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?». Читатель club4ghz обратился просьбой — «Отправьте Байдена [президента США] на Украину, пожалуйста». Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США отправят на Украину военную помощь на 800 миллионов долларов. Он отметил, что туда войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику.