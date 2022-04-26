Уральским ветеринарам продавали некачественный немецкий препарат

27 апреля 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Препарат назначают сельскохозяйственным животным для профилактики нарушений обмена веществ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эксперты управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили партию некачественного витаминно-минерального препарата «Мультивит+минералы». Препарат назначается сельскохозяйственным животным для профилактики нарушений обмена веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за несоответствия установленным требованиям качества приостановлена реализация лекарственного препарата „Мультивит+минералы“. Уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что производитель сливочного масла из Березовского в Свердловской области попался на подделке срока годности продукта. Он самостоятельно продлил срок годности на четыре месяца. Сотрудники ведомства добавили, что производитель продлил маслу срок годности, истекший еще 13 апреля, до 13 августа 2022 года. От бизнесмена потребовали изъять из оборота просроченный продукт, материалы будут переданы в полицию и налоговую. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Эксперты управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили партию некачественного витаминно-минерального препарата «Мультивит+минералы». Препарат назначается сельскохозяйственным животным для профилактики нарушений обмена веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за несоответствия установленным требованиям качества приостановлена реализация лекарственного препарата „Мультивит+минералы“. Уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что производитель сливочного масла из Березовского в Свердловской области попался на подделке срока годности продукта. Он самостоятельно продлил срок годности на четыре месяца. Сотрудники ведомства добавили, что производитель продлил маслу срок годности, истекший еще 13 апреля, до 13 августа 2022 года. От бизнесмена потребовали изъять из оборота просроченный продукт, материалы будут переданы в полицию и налоговую.