26 апреля 2022

Против челябинки возбудили уголовное дело за секс с подростком

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара, лето, май. Челябинск, девушка, ноги, стройная девушка
Девушке может грозить до четырех лет лишения свободы Фото:

В Троицке (Челябинская область) 19-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела о половом сношении со школьником. Сейчас в отношении нее идет следствие, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«О том, что школьник в течение полутора лет встречался с совершеннолетней девушкой, узнали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. На момент начала отношений ему было 14 лет, а ей 18. Сейчас в отношении девушки в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), — рассказал источник.

Известно, что девушка не учится и официально не работает. Она находится под обязательством о явке. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию пока не комментируют.

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В Троицке (Челябинская область) 19-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела о половом сношении со школьником. Сейчас в отношении нее идет следствие, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «О том, что школьник в течение полутора лет встречался с совершеннолетней девушкой, узнали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. На момент начала отношений ему было 14 лет, а ей 18. Сейчас в отношении девушки в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), — рассказал источник. Известно, что девушка не учится и официально не работает. Она находится под обязательством о явке. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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