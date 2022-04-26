Против челябинки возбудили уголовное дело за секс с подростком

Девушке может грозить до четырех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) 19-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела о половом сношении со школьником. Сейчас в отношении нее идет следствие, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«О том, что школьник в течение полутора лет встречался с совершеннолетней девушкой, узнали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. На момент начала отношений ему было 14 лет, а ей 18. Сейчас в отношении девушки в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), — рассказал источник.

Известно, что девушка не учится и официально не работает. Она находится под обязательством о явке. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию пока не комментируют.