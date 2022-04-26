Российские вахтовики предпочитают работать в ЯНАО

Чаще всего работу вахтой в ЯНАО ищут водители Владимир Жабриков © URA.RU

Ямал оказался лидером среди регионов России по числу запросов работы вахтовым методом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства hh.ru

«На первом месте по интересу к работе вахтовым методом оказался Ямало-Ненецкий АО — в этом регионе на вахтовиков приходится 17,1% соискателей. На втором месте — Сахалинская область (16,6%), на третьем — Забайкальский край (16,1%)», — рассказали в пресс-службе hh.ru

Чаще всего вахтовики выбирают работу водителем, количество таких резюме составляет чуть более 7% от общего числа. В список лидирующего количества соискателей входят технические специальности: инженеры-конструкторы (5,1%), механики (4,3%), менеджеры по продажам (4%), машинисты (3,8%), инженеры-технологи (3,2%), слесари (3%), инженеры ПТО (2,8%), электромонтажники (2,7%) и прорабы (2,6%).

В списке самых редких резюме среди вахтовиков — косметологи, дворники и мастера ногтевого сервиса, их буквально единицы. Зарплатные ожидания вахтовиков разнятся довольно сильно — от 40 тысяч до более чем 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях на Ямале. Среди них оказались и предполагающие вахтовый метод работы. Самая высокая зарплата в регионе предлагается строителям.