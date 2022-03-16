Самую денежную работу в ЯНАО предлагают строителям-вахтовикам

На очереди — медики и руководители

17 марта 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Рекрутинговые агентства определили самые высокооплачиваемые профессии в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рекрутинговые агентства провели анализ рынка вакансий в Ямало-Ненецком автономном округе, такой анализ по просьбе URA.RU предоставили российские порталы по поиску работы и сотрудников. Аналитикам удалось определить, какие самые высокооплачиваемые специальности пользуются спросом в ЯНАО, а какие стали менее актуальны. Кроме того, стало известно, какие профессии с высокой заработной платой будут востребованы в ближайшее время. Оказалось, что востребованы остаются сотрудники массовых специальностей, а работодатели стали привлекать квалифицированные кадры конкурентным уровнем зарплаты. Такая ситуация актуальна как по России в целом, так и в ЯНАО. За год число представленных в регионе вакансий увеличилось в 1,5 раза, а медианная зарплата на Ямале выросла почти на 10%. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина. За год число представленных в регионе вакансий увеличилось в 1,5 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Лидируют по медианной зарплате на „Авито“ предложения в строительстве — 86 200 рублей. Большинство вакансий предполагают вахтовый метод работы с проживанием и почасовой оплатой труда. Так, на полуострове Ямал открыты предложения для сварщиков с зарплатой до 225 000 рублей, в Новом Уренгое готовы принять бурильщиков с оплатой до 200 000 рублей. В топ-3 групп профессий по уровню медианной зарплаты на Ямале также входят транспорт и логистика — 80 000 рублей и автомобильный бизнес 71 500 рублей. Работодатели ждут водителей грузового транспорта и специальной техники, им готовы предложить зарплату до 250 000 рублей», — рассказала эксперт. При этом наибольшее число запросов от соискателей на «Авито» зафиксировано в сфере строительства, в транспортной и логистической отраслях. За год значительно выросло число запросов в группе предложений для студентов, специалистов без опыта работы — в 2,3 раза. Без опыта можно получить работы в сфере торговли недвижимостью — с зарплатой от 120 000 рублей, а водителям и курьерам предлагают от 100 000 рублей. В целом, за год число запросов по поиску работы в ЯНАО выросло на 21%. Труд руководителя отдела по подбору персонала на Ямале оценивают минимум в 170 000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Между тем, специалисты рекрутингового сервиса hh.ru выделили свою пятерку самых высокооплачиваемых вакансий. По данным аналитиков, от 200 тысяч рублей работодатели готовы платить начальнику управления оплаты труда, социальных программ и организационного проектирования, еще главному специалисту контрольно-диспетчерского управления, а также стоматологам. Труд руководителя отдела по подбору персонала на Ямале оценивают минимум в 170 000 рублей. Самой дорогой вакансией стала должность начальника управления (Административно-хозяйственное управление) — от 179 000 до 205 000 рублей. Эксперты считают, что самыми дорогими и востребованными в ближайшее время специалистами станут медики и руководители. «Делать какие-либо прогнозы по рынку труда сегодня довольно сложно, так как обстоятельства меняются очень быстро. Тем не менее, скорее всего в ближайшем будущем в числе наиболее „дорогих“ останутся вакансии квалифицированных рабочих, стоматологов (и медиков вообще), руководителей. Спрос на рабочий персонал сегодня очень высок и вряд ли здесь случится спад — в этой сфере есть серьезный кадровый дефицит, на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме при норме в 5-6 резюме на место», — уточнили в пресс-службе hh.ru. По данным правительства ЯНАО, сейчас в окружном банке вакансий открыто более 15 тысяч свободных рабочих мест. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в банке считаются: врач-психиатр от 150 тысяч рублей, машинист автомобильного крана — 160 тысяч, начальник строительного участка — 170 тысяч и инженеру-программисту готовы платить до 200 тысяч рублей. В целом, за год число запросов по поиску работы в ЯНАО выросло на 21% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «По нашим подсчетам наиболее востребованными являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена, каменщики и электромонтеры», — перечислили в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее сообщалось, что в ЯНАО по сравнению с прошлым годом снизилось число безработных граждан. При этом, спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение. Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, с начала года снизилась на 4 861 человека. По информации службы занятости населения округа, во всех муниципалитетах региона спрос превышает предложение рабочей силы. Потребность в работниках с начала 2022 года составила 15 809 рабочих мест, в том числе 64% по рабочим профессиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рекрутинговые агентства провели анализ рынка вакансий в Ямало-Ненецком автономном округе, такой анализ по просьбе URA.RU предоставили российские порталы по поиску работы и сотрудников. Аналитикам удалось определить, какие самые высокооплачиваемые специальности пользуются спросом в ЯНАО, а какие стали менее актуальны. Кроме того, стало известно, какие профессии с высокой заработной платой будут востребованы в ближайшее время. Оказалось, что востребованы остаются сотрудники массовых специальностей, а работодатели стали привлекать квалифицированные кадры конкурентным уровнем зарплаты. Такая ситуация актуальна как по России в целом, так и в ЯНАО. За год число представленных в регионе вакансий увеличилось в 1,5 раза, а медианная зарплата на Ямале выросла почти на 10%. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина. «Лидируют по медианной зарплате на „Авито“ предложения в строительстве — 86 200 рублей. Большинство вакансий предполагают вахтовый метод работы с проживанием и почасовой оплатой труда. Так, на полуострове Ямал открыты предложения для сварщиков с зарплатой до 225 000 рублей, в Новом Уренгое готовы принять бурильщиков с оплатой до 200 000 рублей. В топ-3 групп профессий по уровню медианной зарплаты на Ямале также входят транспорт и логистика — 80 000 рублей и автомобильный бизнес 71 500 рублей. Работодатели ждут водителей грузового транспорта и специальной техники, им готовы предложить зарплату до 250 000 рублей», — рассказала эксперт. При этом наибольшее число запросов от соискателей на «Авито» зафиксировано в сфере строительства, в транспортной и логистической отраслях. За год значительно выросло число запросов в группе предложений для студентов, специалистов без опыта работы — в 2,3 раза. Без опыта можно получить работы в сфере торговли недвижимостью — с зарплатой от 120 000 рублей, а водителям и курьерам предлагают от 100 000 рублей. В целом, за год число запросов по поиску работы в ЯНАО выросло на 21%. Между тем, специалисты рекрутингового сервиса hh.ru выделили свою пятерку самых высокооплачиваемых вакансий. По данным аналитиков, от 200 тысяч рублей работодатели готовы платить начальнику управления оплаты труда, социальных программ и организационного проектирования, еще главному специалисту контрольно-диспетчерского управления, а также стоматологам. Труд руководителя отдела по подбору персонала на Ямале оценивают минимум в 170 000 рублей. Самой дорогой вакансией стала должность начальника управления (Административно-хозяйственное управление) — от 179 000 до 205 000 рублей. Эксперты считают, что самыми дорогими и востребованными в ближайшее время специалистами станут медики и руководители. «Делать какие-либо прогнозы по рынку труда сегодня довольно сложно, так как обстоятельства меняются очень быстро. Тем не менее, скорее всего в ближайшем будущем в числе наиболее „дорогих“ останутся вакансии квалифицированных рабочих, стоматологов (и медиков вообще), руководителей. Спрос на рабочий персонал сегодня очень высок и вряд ли здесь случится спад — в этой сфере есть серьезный кадровый дефицит, на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме при норме в 5-6 резюме на место», — уточнили в пресс-службе hh.ru. По данным правительства ЯНАО, сейчас в окружном банке вакансий открыто более 15 тысяч свободных рабочих мест. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в банке считаются: врач-психиатр от 150 тысяч рублей, машинист автомобильного крана — 160 тысяч, начальник строительного участка — 170 тысяч и инженеру-программисту готовы платить до 200 тысяч рублей. «По нашим подсчетам наиболее востребованными являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена, каменщики и электромонтеры», — перечислили в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее сообщалось, что в ЯНАО по сравнению с прошлым годом снизилось число безработных граждан. При этом, спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение. Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, с начала года снизилась на 4 861 человека. По информации службы занятости населения округа, во всех муниципалитетах региона спрос превышает предложение рабочей силы. Потребность в работниках с начала 2022 года составила 15 809 рабочих мест, в том числе 64% по рабочим профессиям.