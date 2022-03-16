Самую денежную работу в ЯНАО предлагают строителям-вахтовикам

Рекрутинговые агентства провели анализ рынка вакансий в Ямало-Ненецком автономном округе, такой анализ по просьбе URA.RU предоставили российские порталы по поиску работы и сотрудников. Аналитикам удалось определить, какие самые высокооплачиваемые специальности пользуются спросом в ЯНАО, а какие стали менее актуальны. Кроме того, стало известно, какие профессии с высокой заработной платой будут востребованы в ближайшее время.
Оказалось, что востребованы остаются сотрудники массовых специальностей, а работодатели стали привлекать квалифицированные кадры конкурентным уровнем зарплаты. Такая ситуация актуальна как по России в целом, так и в ЯНАО. За год число представленных в регионе вакансий увеличилось в 1,5 раза, а медианная зарплата на Ямале выросла почти на 10%. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.
За год число представленных в регионе вакансий увеличилось в 1,5 раза
«Лидируют по медианной зарплате на „Авито“ предложения в строительстве — 86 200 рублей. Большинство вакансий предполагают вахтовый метод работы с проживанием и почасовой оплатой труда. Так, на полуострове Ямал открыты предложения для сварщиков с зарплатой до 225 000 рублей, в Новом Уренгое готовы принять бурильщиков с оплатой до 200 000 рублей. В топ-3 групп профессий по уровню медианной зарплаты на Ямале также входят транспорт и логистика — 80 000 рублей и автомобильный бизнес 71 500 рублей. Работодатели ждут водителей грузового транспорта и специальной техники, им готовы предложить зарплату до 250 000 рублей», — рассказала эксперт.
При этом наибольшее число запросов от соискателей на «Авито» зафиксировано в сфере строительства, в транспортной и логистической отраслях. За год значительно выросло число запросов в группе предложений для студентов, специалистов без опыта работы — в 2,3 раза. Без опыта можно получить работы в сфере торговли недвижимостью — с зарплатой от 120 000 рублей, а водителям и курьерам предлагают от 100 000 рублей. В целом, за год число запросов по поиску работы в ЯНАО выросло на 21%.
Труд руководителя отдела по подбору персонала на Ямале оценивают минимум в 170 000 рублей
Между тем, специалисты рекрутингового сервиса hh.ru выделили свою пятерку самых высокооплачиваемых вакансий. По данным аналитиков, от 200 тысяч рублей работодатели готовы платить начальнику управления оплаты труда, социальных программ и организационного проектирования, еще главному специалисту контрольно-диспетчерского управления, а также стоматологам. Труд руководителя отдела по подбору персонала на Ямале оценивают минимум в 170 000 рублей. Самой дорогой вакансией стала должность начальника управления (Административно-хозяйственное управление) — от 179 000 до 205 000 рублей.
Эксперты считают, что самыми дорогими и востребованными в ближайшее время специалистами станут медики и руководители. «Делать какие-либо прогнозы по рынку труда сегодня довольно сложно, так как обстоятельства меняются очень быстро. Тем не менее, скорее всего в ближайшем будущем в числе наиболее „дорогих“ останутся вакансии квалифицированных рабочих, стоматологов (и медиков вообще), руководителей. Спрос на рабочий персонал сегодня очень высок и вряд ли здесь случится спад — в этой сфере есть серьезный кадровый дефицит, на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме при норме в 5-6 резюме на место», — уточнили в пресс-службе hh.ru.
По данным правительства ЯНАО, сейчас в окружном банке вакансий открыто более 15 тысяч свободных рабочих мест. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в банке считаются: врач-психиатр от 150 тысяч рублей, машинист автомобильного крана — 160 тысяч, начальник строительного участка — 170 тысяч и инженеру-программисту готовы платить до 200 тысяч рублей.
В целом, за год число запросов по поиску работы в ЯНАО выросло на 21%
«По нашим подсчетам наиболее востребованными являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена, каменщики и электромонтеры», — перечислили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО по сравнению с прошлым годом снизилось число безработных граждан. При этом, спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение. Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, с начала года снизилась на 4 861 человека. По информации службы занятости населения округа, во всех муниципалитетах региона спрос превышает предложение рабочей силы. Потребность в работниках с начала 2022 года составила 15 809 рабочих мест, в том числе 64% по рабочим профессиям.
Рекрутинговые агентства провели анализ рынка вакансий в Ямало-Ненецком автономном округе, такой анализ по просьбе URA.RU предоставили российские порталы по поиску работы и сотрудников. Аналитикам удалось определить, какие самые высокооплачиваемые специальности пользуются спросом в ЯНАО, а какие стали менее актуальны. Кроме того, стало известно, какие профессии с высокой заработной платой будут востребованы в ближайшее время. Оказалось, что востребованы остаются сотрудники массовых специальностей, а работодатели стали привлекать квалифицированные кадры конкурентным уровнем зарплаты. Такая ситуация актуальна как по России в целом, так и в ЯНАО. За год число представленных в регионе вакансий увеличилось в 1,5 раза, а медианная зарплата на Ямале выросла почти на 10%. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина. «Лидируют по медианной зарплате на „Авито“ предложения в строительстве — 86 200 рублей. Большинство вакансий предполагают вахтовый метод работы с проживанием и почасовой оплатой труда. Так, на полуострове Ямал открыты предложения для сварщиков с зарплатой до 225 000 рублей, в Новом Уренгое готовы принять бурильщиков с оплатой до 200 000 рублей. В топ-3 групп профессий по уровню медианной зарплаты на Ямале также входят транспорт и логистика — 80 000 рублей и автомобильный бизнес 71 500 рублей. Работодатели ждут водителей грузового транспорта и специальной техники, им готовы предложить зарплату до 250 000 рублей», — рассказала эксперт. При этом наибольшее число запросов от соискателей на «Авито» зафиксировано в сфере строительства, в транспортной и логистической отраслях. За год значительно выросло число запросов в группе предложений для студентов, специалистов без опыта работы — в 2,3 раза. Без опыта можно получить работы в сфере торговли недвижимостью — с зарплатой от 120 000 рублей, а водителям и курьерам предлагают от 100 000 рублей. В целом, за год число запросов по поиску работы в ЯНАО выросло на 21%. Между тем, специалисты рекрутингового сервиса hh.ru выделили свою пятерку самых высокооплачиваемых вакансий. По данным аналитиков, от 200 тысяч рублей работодатели готовы платить начальнику управления оплаты труда, социальных программ и организационного проектирования, еще главному специалисту контрольно-диспетчерского управления, а также стоматологам. Труд руководителя отдела по подбору персонала на Ямале оценивают минимум в 170 000 рублей. Самой дорогой вакансией стала должность начальника управления (Административно-хозяйственное управление) — от 179 000 до 205 000 рублей. Эксперты считают, что самыми дорогими и востребованными в ближайшее время специалистами станут медики и руководители. «Делать какие-либо прогнозы по рынку труда сегодня довольно сложно, так как обстоятельства меняются очень быстро. Тем не менее, скорее всего в ближайшем будущем в числе наиболее „дорогих“ останутся вакансии квалифицированных рабочих, стоматологов (и медиков вообще), руководителей. Спрос на рабочий персонал сегодня очень высок и вряд ли здесь случится спад — в этой сфере есть серьезный кадровый дефицит, на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме при норме в 5-6 резюме на место», — уточнили в пресс-службе hh.ru. По данным правительства ЯНАО, сейчас в окружном банке вакансий открыто более 15 тысяч свободных рабочих мест. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в банке считаются: врач-психиатр от 150 тысяч рублей, машинист автомобильного крана — 160 тысяч, начальник строительного участка — 170 тысяч и инженеру-программисту готовы платить до 200 тысяч рублей. «По нашим подсчетам наиболее востребованными являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена, каменщики и электромонтеры», — перечислили в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее сообщалось, что в ЯНАО по сравнению с прошлым годом снизилось число безработных граждан. При этом, спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение. Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, с начала года снизилась на 4 861 человека. По информации службы занятости населения округа, во всех муниципалитетах региона спрос превышает предложение рабочей силы. Потребность в работниках с начала 2022 года составила 15 809 рабочих мест, в том числе 64% по рабочим профессиям.