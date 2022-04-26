Пермяков предупредили о скором затоплении северных городов и сел

27 апреля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

К концу недели может подтопить несколько городов на севре Прикамья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За минувшие сутки на севере Пермского края выпало рекордное количество осадков. Обильные дожди способствуют таянию снега и, соответственно, подъему воды в реках. Инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов считает, что в ближайшие дни возможно подтопление нескольких населенных пунктов на севере Прикамья. «За 12 часов в Косе выпало 19 мм осадков, в Чердыни 16 мм, в Кудымкаре 16 мм. Это превышает треть месячной нормы. На Верхнекамской возвышенности еще сохраняются значительные запасы снега, при выпадении таких сильных осадков на фоне высокой температуры происходит его интенсивное таяние. В результате через 2-3 для ожидается резкий подъем уровня воды во всех реках центральных и северных районов края. Есть вероятность подтоплений в поселке Яйва, в отдельных районах Чусового и в Кудымкара в конце недели», — пишет Шихов в соцсети «ВКонтакте». По прогнозу специалиста, в ближайшие сутки зона осадков с грозами будет смещаться на юг региона. Сильные дожди ожидаются в Перми и в южных районах края, вероятность гроз и шквалистого ветра остается высокой, предупреждает он. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

За минувшие сутки на севере Пермского края выпало рекордное количество осадков. Обильные дожди способствуют таянию снега и, соответственно, подъему воды в реках. Инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов считает, что в ближайшие дни возможно подтопление нескольких населенных пунктов на севере Прикамья. «За 12 часов в Косе выпало 19 мм осадков, в Чердыни 16 мм, в Кудымкаре 16 мм. Это превышает треть месячной нормы. На Верхнекамской возвышенности еще сохраняются значительные запасы снега, при выпадении таких сильных осадков на фоне высокой температуры происходит его интенсивное таяние. В результате через 2-3 для ожидается резкий подъем уровня воды во всех реках центральных и северных районов края. Есть вероятность подтоплений в поселке Яйва, в отдельных районах Чусового и в Кудымкара в конце недели», — пишет Шихов в соцсети «ВКонтакте». По прогнозу специалиста, в ближайшие сутки зона осадков с грозами будет смещаться на юг региона. Сильные дожди ожидаются в Перми и в южных районах края, вероятность гроз и шквалистого ветра остается высокой, предупреждает он.