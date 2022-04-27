Первая страна ЕС будет платить за российский газ по новой схеме

Венгрия будет конвертировать евро в рубли для оплаты российского газа в «Газпромбанке». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в „Газпромбанке“. Он будет конвертирован в рубли „Газпромбанком“ и будет передан в „Газпром экспорт“», — приводит слова Сийярто «Коммерсант».
Венгрия согласилась оплачивать газ в рублях ранее. На такой же шаг пошла Армения. Такое условие президент РФ Владимир Путин выдвинул в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Венгрия будет конвертировать евро в рубли для оплаты российского газа в «Газпромбанке». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в „Газпромбанке“. Он будет конвертирован в рубли „Газпромбанком“ и будет передан в „Газпром экспорт“», — приводит слова Сийярто «Коммерсант». Венгрия согласилась оплачивать газ в рублях ранее. На такой же шаг пошла Армения. Такое условие президент РФ Владимир Путин выдвинул в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.