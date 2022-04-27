Первая страна ЕС будет платить за российский газ по новой схеме

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Разное. Курган, Шадринск, газовое оборудование, опасно газ, газораспределительный узел
В Венгрии рассказали, как будут платить за российский газ Фото:
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Венгрия будет конвертировать евро в рубли для оплаты российского газа в «Газпромбанке». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в „Газпромбанке“. Он будет конвертирован в рубли „Газпромбанком“ и будет передан в „Газпром экспорт“», — приводит слова Сийярто «Коммерсант».

Венгрия согласилась оплачивать газ в рублях ранее. На такой же шаг пошла Армения. Такое условие президент РФ Владимир Путин выдвинул в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

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Венгрия будет конвертировать евро в рубли для оплаты российского газа в «Газпромбанке». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в „Газпромбанке“. Он будет конвертирован в рубли „Газпромбанком“ и будет передан в „Газпром экспорт“», — приводит слова Сийярто «Коммерсант». Венгрия согласилась оплачивать газ в рублях ранее. На такой же шаг пошла Армения. Такое условие президент РФ Владимир Путин выдвинул в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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