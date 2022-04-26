Екатеринбургский ресторан на Симановской мельнице получил «Оскар»

Ресторан «Большой грузинский» стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса- 2022» Фото: «УГМК-Застройщик»

Екатеринбургский ресторан-дом «Большой грузинский», который расположен в ЖК «Макаровский», получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». Об этом URA.RU рассказал один из создателей «Большого грузинского» Кирилл Шлаен.

«Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — это ежегодный фестиваль новых ресторанных концепций, которые оценивает профессиональное жюри в Москве. Что-то типа ресторанного «Оскара», — рассказал владелец заведения. Ресторан получил награду в номинации «Лучший ресторан с историей». Награждение прошло в концертном зале «Мир» в Москве в рамках фестиваля ресторанных концепций.

Жюри премии отметило идею сохранения и преобразования исторического пространства Симановской мельницы, которая является памятником архитектуры конца XIX—начала XX веков. Здание реконструировала компания «УГМК-Застройщик»: был восстановлен исторический облик бывшей мельницы и интегрирован в пространство ЖК «Макаровский». Здесь же на нижнем этаже в октябре 2021 года расположился ресторан «Большой грузинский».

«Для нас было честью работать в этом проекте совместно с компанией УГМК», — сообщил Шлаен. Он также подчеркнул, что планирует сделать «Большой грузинский» лучшим грузинским рестораном России.

Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» вручается с 1993 года, когда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club. В России рестораторов начали награждать с 2006 года.

Владелец «Большого грузинского» Кирилл Шлаен получил награду в Москве Фото: «УГМК-Застройщик»

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