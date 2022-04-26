«Газпром» разорвал сотрудничество с еще одной страной ЕС

27 апреля 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

«Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Газпром» уведомил болгарскую газораспределительную компанию «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщили в министерстве энергетики Болгарии. «Сегодня, 26 апреля, в ЕАД „Булгаргаз“ поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО „Газпром экспорт“ будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — говорится заявлении, опубликованном на официальном сайте кабмина страны. В ведомстве добавили, что Болгария полностью выполнила свои обязательства и произвела требуемые платежи. Ранее вице-премьер и министр финансов Асен Василев сообщал, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. Действующий контракт с российским поставщиком истекает 31 декабря 2022 года. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте. Так, «Газпром» уже с 27 апреля прекратит поставки в Польшу из-за несоблюдения условий оплат. Ранее Варшава отказалась платить за топливо в российской валюте. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

«Газпром» уведомил болгарскую газораспределительную компанию «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщили в министерстве энергетики Болгарии. «Сегодня, 26 апреля, в ЕАД „Булгаргаз“ поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО „Газпром экспорт“ будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — говорится заявлении, опубликованном на официальном сайте кабмина страны. В ведомстве добавили, что Болгария полностью выполнила свои обязательства и произвела требуемые платежи. Ранее вице-премьер и министр финансов Асен Василев сообщал, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. Действующий контракт с российским поставщиком истекает 31 декабря 2022 года. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте. Так, «Газпром» уже с 27 апреля прекратит поставки в Польшу из-за несоблюдения условий оплат. Ранее Варшава отказалась платить за топливо в российской валюте.