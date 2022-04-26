26 апреля 2022

Среднемесячная зарплата тюменцев превысила 53 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, купюра, курс доллара, наличные деньги
Данные приводятся за январь—февраль 2022 года Фото:

Среднемесячная заработная плата тюменцев составила 53600 рублей. Об этом сообщает Тюменьстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 53,6 тысячи рублей», — указано в сообщении от Тюменьстата. Данные сформированы за январь—февраль текущего года без учета автономных округов.

Ранее URA.RU писало о вакансиях для тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарплату около 100 тысяч рублей в месяц.

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Среднемесячная заработная плата тюменцев составила 53600 рублей. Об этом сообщает Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 53,6 тысячи рублей», — указано в сообщении от Тюменьстата. Данные сформированы за январь—февраль текущего года без учета автономных округов. Ранее URA.RU писало о вакансиях для тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарплату около 100 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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