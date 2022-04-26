Среднемесячная зарплата тюменцев превысила 53 тысячи рублей

27 апреля 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Данные приводятся за январь—февраль 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среднемесячная заработная плата тюменцев составила 53600 рублей. Об этом сообщает Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 53,6 тысячи рублей», — указано в сообщении от Тюменьстата. Данные сформированы за январь—февраль текущего года без учета автономных округов. Ранее URA.RU писало о вакансиях для тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарплату около 100 тысяч рублей в месяц. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Среднемесячная заработная плата тюменцев составила 53600 рублей. Об этом сообщает Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 53,6 тысячи рублей», — указано в сообщении от Тюменьстата. Данные сформированы за январь—февраль текущего года без учета автономных округов. Ранее URA.RU писало о вакансиях для тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарплату около 100 тысяч рублей в месяц.