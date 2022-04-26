Среднемесячная зарплата тюменцев превысила 53 тысячи рублей

Данные приводятся за январь—февраль 2022 года
Среднемесячная заработная плата тюменцев составила 53600 рублей. Об этом сообщает Тюменьстат.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 53,6 тысячи рублей», — указано в сообщении от Тюменьстата. Данные сформированы за январь—февраль текущего года без учета автономных округов.
Ранее URA.RU писало о вакансиях для тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарплату около 100 тысяч рублей в месяц.
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