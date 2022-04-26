26 апреля 2022

Большой ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге срывается

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, эпидемия, улица вайнера, виды екатеринбурга
Улицу Вайнера хотели отремонтировать в 2023 году Фото:

Главную пешеходную улицу Екатеринбурга — Вайнера — могут не успеть реконструировать к 300-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году. На это указывает заявление вице-мэра по финансам Андрея Корюкова.

«Подготовка концепции, техзадания и проектно-сметной документации пока откладывается. Но от [реконструкции улицы] Вайнера [мы] не уходим. Вообще, есть предложение продлить ее в сторону правительства области, довести до Зеленой рощи. Сегодня улица востребована, интересна для горожан. Думаю, если в этом году концепцию и проектно-сметную документацию сделаем, в следующем году вернемся к вопросу о финансировании», — сказал Корюков на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Сроки реконструкции улицы Вайнера ранее уже корректировались. В 2020 году подрядчик властей — ООО «Проектная компания «Уралдортехнологии» — не успел выполнить проектно-изыскательские работы. В сентябре 2021-го мэрия показала несколько проектов благоустройства улицы Вайнера горожанам, но все варианты тогда решили доработать. Планировалось, что рабочие выйдут на площадку уже в 2022 году.

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Главную пешеходную улицу Екатеринбурга — Вайнера — могут не успеть реконструировать к 300-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году. На это указывает заявление вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. «Подготовка концепции, техзадания и проектно-сметной документации пока откладывается. Но от [реконструкции улицы] Вайнера [мы] не уходим. Вообще, есть предложение продлить ее в сторону правительства области, довести до Зеленой рощи. Сегодня улица востребована, интересна для горожан. Думаю, если в этом году концепцию и проектно-сметную документацию сделаем, в следующем году вернемся к вопросу о финансировании», — сказал Корюков на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Сроки реконструкции улицы Вайнера ранее уже корректировались. В 2020 году подрядчик властей — ООО «Проектная компания «Уралдортехнологии» — не успел выполнить проектно-изыскательские работы. В сентябре 2021-го мэрия показала несколько проектов благоустройства улицы Вайнера горожанам, но все варианты тогда решили доработать. Планировалось, что рабочие выйдут на площадку уже в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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