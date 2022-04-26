Большой ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге срывается

Улицу Вайнера хотели отремонтировать в 2023 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главную пешеходную улицу Екатеринбурга — Вайнера — могут не успеть реконструировать к 300-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году. На это указывает заявление вице-мэра по финансам Андрея Корюкова.

«Подготовка концепции, техзадания и проектно-сметной документации пока откладывается. Но от [реконструкции улицы] Вайнера [мы] не уходим. Вообще, есть предложение продлить ее в сторону правительства области, довести до Зеленой рощи. Сегодня улица востребована, интересна для горожан. Думаю, если в этом году концепцию и проектно-сметную документацию сделаем, в следующем году вернемся к вопросу о финансировании», — сказал Корюков на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Сроки реконструкции улицы Вайнера ранее уже корректировались. В 2020 году подрядчик властей — ООО «Проектная компания «Уралдортехнологии» — не успел выполнить проектно-изыскательские работы. В сентябре 2021-го мэрия показала несколько проектов благоустройства улицы Вайнера горожанам, но все варианты тогда решили доработать. Планировалось, что рабочие выйдут на площадку уже в 2022 году.