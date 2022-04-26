В Екатеринбурге подешевела гречка. Фото

27 апреля 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Стоимость 800 граммов гречи снизилась на 3 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В сети магазинов «Пятерочка» в Екатеринбурге подешевела гречка. Динамику цен заметил корреспондент URA.RU. Если 17 апреля 800 граммов гречневой крупы обходились в 91,99 рубля, то к 27 апреля цена на такую же упаковку снизилась до 88,99 рубля. Согласно статистике Свердловскстата, средняя стоимость крупы по региону составляет 151,55 рубля за килограмм. Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилась стоимость социально значимых продуктов. В список подешевевших товаров вошли помидоры, огурцы, капуста, сливочное и подсолнечное масло. Одновременно с этим был зафиксирован рост стоимости лука, картофеля и свеклы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В сети магазинов «Пятерочка» в Екатеринбурге подешевела гречка. Динамику цен заметил корреспондент URA.RU. Если 17 апреля 800 граммов гречневой крупы обходились в 91,99 рубля, то к 27 апреля цена на такую же упаковку снизилась до 88,99 рубля. Согласно статистике Свердловскстата, средняя стоимость крупы по региону составляет 151,55 рубля за килограмм. Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилась стоимость социально значимых продуктов. В список подешевевших товаров вошли помидоры, огурцы, капуста, сливочное и подсолнечное масло. Одновременно с этим был зафиксирован рост стоимости лука, картофеля и свеклы.