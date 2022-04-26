26 апреля 2022

В Екатеринбурге подешевела гречка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
Стоимость 800 граммов гречи снизилась на 3 рубля Фото:
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В сети магазинов «Пятерочка» в Екатеринбурге подешевела гречка. Динамику цен заметил корреспондент URA.RU.

Если 17 апреля 800 граммов гречневой крупы обходились в 91,99 рубля, то к 27 апреля цена на такую же упаковку снизилась до 88,99 рубля. Согласно статистике Свердловскстата, средняя стоимость крупы по региону составляет 151,55 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилась стоимость социально значимых продуктов. В список подешевевших товаров вошли помидоры, огурцы, капуста, сливочное и подсолнечное масло. Одновременно с этим был зафиксирован рост стоимости лука, картофеля и свеклы.

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В сети магазинов «Пятерочка» в Екатеринбурге подешевела гречка. Динамику цен заметил корреспондент URA.RU. Если 17 апреля 800 граммов гречневой крупы обходились в 91,99 рубля, то к 27 апреля цена на такую же упаковку снизилась до 88,99 рубля. Согласно статистике Свердловскстата, средняя стоимость крупы по региону составляет 151,55 рубля за килограмм. Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилась стоимость социально значимых продуктов. В список подешевевших товаров вошли помидоры, огурцы, капуста, сливочное и подсолнечное масло. Одновременно с этим был зафиксирован рост стоимости лука, картофеля и свеклы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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