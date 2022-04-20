При этом картофель подорожал на 6,2% до 53,32 руб/кг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В магазинах Свердловской области подешевели огурцы, капуста, помидоры, бананы, а также сливочное и подсолнечное масло. Статистика за неделю с 8 по 15 апреля опубликована на сайте Свердловскстата.

Сильнее всего подешевели помидоры — на 11,77%. За килограмм в магазинах теперь в среднем просят 200 рублей. Также снизилась средняя цена на огурцы (-6,5%, средняя цена составляет 125,79 рубля за кило), капуста (-4,95%, 102,5 руб/кг), бананы (-2,32%, 121,91 руб/кг), сливочное (-1,34%, 761,9 руб/кг) и подсолнечное (-1,14%, 135,56 руб/кг) масла. При этом картофель, по свежим данным свердловской статистики, подорожал на 6,2% до 53,32 рубля за килограмм, на 4% стали дороже лук и свекла, которые стоят в среднем 54,2 и 62,6 руб/кг, соответственно.

Ранее сообщалось, что в регионе стали дешевле социально значимые овощи. По данным Свердловскстата, за неделю с 1 по 8 апреля огурцы подешевели на 12,94, до 135,41 руб. за кг, помидоры на 7,19%, до 227,26 руб/кг и картофель на 0,29%, до 50,41 руб/кг.