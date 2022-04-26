Курганцам предлагают скинуться на салют к 9 Мая

Курганских бизнесменов просят дать денег на салют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Катайского района Курганской области предлагает предпринимателям и руководителям организаций скинуться на салют в честь Дня Победы. Об этом сообщается в сообществе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые индивидуальные предприниматели и руководители организаций города Катайска! Администрация Катайского района обращается к вам с просьбой оказать финансовую помощь в организации „Народного салюта“ в честь празднования 9 Мая», — говорится в сообщении, размещенном в социальной сети.

Там указаны банковские реквизиты финансового отдела администрации Катайского района. Горожане в комментариях посоветовали властям района поучаствовать в финансировании «Народного салюта» из своего премиального фонда.

Как пояснили источники в администрации города Катайска, предложение было действительно направлено. Салют в честь 9 Мая планируется сделать масштабным — сразу на трех площадках, и в условиях экономии бюджетных средств помощь всех желающих будет не лишней. Но средства на салют в бюджете запланированы, так что катайцы в День Победы без салюта не останутся в любом случае, сообщили в администрации города.