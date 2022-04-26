26 апреля 2022

Курганцам предлагают скинуться на салют к 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют. Курган , площадь ленина, салют, фейерверк
Курганских бизнесменов просят дать денег на салют Фото:

Администрация Катайского района Курганской области предлагает предпринимателям и руководителям организаций скинуться на салют в честь Дня Победы. Об этом сообщается в сообществе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые индивидуальные предприниматели и руководители организаций города Катайска! Администрация Катайского района обращается к вам с просьбой оказать финансовую помощь в организации „Народного салюта“ в честь празднования 9 Мая», — говорится в сообщении, размещенном в социальной сети.

Там указаны банковские реквизиты финансового отдела администрации Катайского района. Горожане в комментариях посоветовали властям района поучаствовать в финансировании «Народного салюта» из своего премиального фонда.

Как пояснили источники в администрации города Катайска, предложение было действительно направлено. Салют в честь 9 Мая планируется сделать масштабным — сразу на трех площадках, и в условиях экономии бюджетных средств помощь всех желающих будет не лишней. Но средства на салют в бюджете запланированы, так что катайцы в День Победы без салюта не останутся в любом случае, сообщили в администрации города.

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Администрация Катайского района Курганской области предлагает предпринимателям и руководителям организаций скинуться на салют в честь Дня Победы. Об этом сообщается в сообществе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые индивидуальные предприниматели и руководители организаций города Катайска! Администрация Катайского района обращается к вам с просьбой оказать финансовую помощь в организации „Народного салюта“ в честь празднования 9 Мая», — говорится в сообщении, размещенном в социальной сети. Там указаны банковские реквизиты финансового отдела администрации Катайского района. Горожане в комментариях посоветовали властям района поучаствовать в финансировании «Народного салюта» из своего премиального фонда. Как пояснили источники в администрации города Катайска, предложение было действительно направлено. Салют в честь 9 Мая планируется сделать масштабным — сразу на трех площадках, и в условиях экономии бюджетных средств помощь всех желающих будет не лишней. Но средства на салют в бюджете запланированы, так что катайцы в День Победы без салюта не останутся в любом случае, сообщили в администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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