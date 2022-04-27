Собака насмерть загрызла 12-летнюю шахматистку на чемпионате РФ

В Сочи на чемпионате России по шахматам среди детей бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю участницу турнира. Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение остановить турнир.
«В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам 2009 года рождения Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося», — сообщается на сайте ФШР.
Как сообщает РЕН ТВ, девочка погибла от укусов собаки. Тело шахматистки обнаружили на территории недостроенного дома. По предварительной информации, девочка захотела покормить бездомную собаку с щенками, что и стало причиной трагедии.
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В Сочи на чемпионате России по шахматам среди детей бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю участницу турнира. Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение остановить турнир. «В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам 2009 года рождения Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося», — сообщается на сайте ФШР. Как сообщает РЕН ТВ, девочка погибла от укусов собаки. Тело шахматистки обнаружили на территории недостроенного дома. По предварительной информации, девочка захотела покормить бездомную собаку с щенками, что и стало причиной трагедии.