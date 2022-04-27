Собака насмерть загрызла 12-летнюю шахматистку на чемпионате РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собаки. Тюмень, зима, пес, бродячая собака
Бродячая собака напала на 12-летнюю девочку в Сочи Фото:

В Сочи на чемпионате России по шахматам среди детей бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю участницу турнира. Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение остановить турнир.

«В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам 2009 года рождения Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося», — сообщается на сайте ФШР.

Как сообщает РЕН ТВ, девочка погибла от укусов собаки. Тело шахматистки обнаружили на территории недостроенного дома. По предварительной информации, девочка захотела покормить бездомную собаку с щенками, что и стало причиной трагедии.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

В Сочи на чемпионате России по шахматам среди детей бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю участницу турнира. Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение остановить турнир. «В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам 2009 года рождения Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося», — сообщается на сайте ФШР. Как сообщает РЕН ТВ, девочка погибла от укусов собаки. Тело шахматистки обнаружили на территории недостроенного дома. По предварительной информации, девочка захотела покормить бездомную собаку с щенками, что и стало причиной трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...