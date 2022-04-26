Пермский госпиталь хотят расширить для помощи кадровым военным

27 апреля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Госпиталь для ветеранов предлагают отдать и действующим военным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты законодательного собрания Пермского края предложили оказывать медицинскую помощь действующим кадровым военным в региональном госпитале для ветеранов войн. С такой инициативой они выступили на заседании постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания. «В рамках обсуждения вопроса финансового обеспечения Пермского краевого госпиталя для ветеранов ряд депутатов поднял вопрос о предоставлении лечебной помощи кадровым, действующим военным, а не только демобилизованным и выходящим на военную пенсию. Примеры такой работы госпиталей уже существуют в ряде субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте заксобрания. Правительству Прикамья члены рабочей группы в итоге рекомендовали рассмотреть возможность расширения формата работы госпиталя. Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн подчиняется региональному министерству здравоохранения. URA.RU направило в ведомство запрос с просьбой прокомментировать инициативу парламентариев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Депутаты законодательного собрания Пермского края предложили оказывать медицинскую помощь действующим кадровым военным в региональном госпитале для ветеранов войн. С такой инициативой они выступили на заседании постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания. «В рамках обсуждения вопроса финансового обеспечения Пермского краевого госпиталя для ветеранов ряд депутатов поднял вопрос о предоставлении лечебной помощи кадровым, действующим военным, а не только демобилизованным и выходящим на военную пенсию. Примеры такой работы госпиталей уже существуют в ряде субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте заксобрания. Правительству Прикамья члены рабочей группы в итоге рекомендовали рассмотреть возможность расширения формата работы госпиталя. Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн подчиняется региональному министерству здравоохранения. URA.RU направило в ведомство запрос с просьбой прокомментировать инициативу парламентариев.