Из-за пьяных курганцев сгорели две лодки

В Кургане установили виновников двух крупных пожаров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спасатели установили виновников крупных ландшафтных пожаров в Кургане. Из-за пьяных жителей города на озере сгорели две лодки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Установлены виновники двух крупных ландшафтных пожаров в Кургане. Речь идет о возгораниях сухой травы в районе озера Бездонное 25 апреля и в микрорайоне Левашово 26 апреля», — указано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Так, два курганца курили на берегу озера Бездонное. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся камыш вдоль берега. Сгорели две деревянные лодки, еще две — повреждены. Площадь пожара составила 20 гектаров. Огонь угрожал постройкам садового товарищества «Озеро Бездонное».

Виновником крупного пожара в микрорайоне Левашово стал водитель неисправного автомобиля. «Из-за неисправной выхлопной системы машины произошло возгорание сухой травы. Огонь угрожал постройкам микрорайона», — добавили в курганском ГУ МЧС.

С начала пожароопасного сезона сотрудники МЧС установили и привлекли к административной ответственности 20 виновников крупных ландшафтных пожаров в регионе. Возбуждено два уголовных дела.

Ранее URA.RU сообщало, что под Курганом горели камыш и другая растительность. Самый большой пожар зафиксировали в поселке Левашово.

В большинстве районов региона с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Жителей области просят соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за нарушение грозит административная и уголовная ответственность.

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