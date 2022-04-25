Под Курганом начали гореть камыши. Фото

26 апреля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

В городе горит сухая растительность (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Курганом, на некоторых участках земли, горит камыш и другая растительность. Самый большой пожар зафиксировали в поселке Левашово. «Наиболее крупный пожар на территории города в поселке Левашово. Там сейчас работают 33 человека личного состава и девять единиц техники. Угроза населенному пункту отсутствует. Подразделения сделали все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня на строения. Точная площадь пожара будет известна после его локализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Подписчики соцсети «ВКонтакте» в группах, связанных с Курганом, сообщают, что видели дым от пожара не только там, но и в районе Швейной фирмы. В группах они публикуют фотографии с пожаров. В большинстве районов региона с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Представители власти просят соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за нарушение грозит административная и уголовная ответственность. Там в Куртамышском муниципальном округе ребенок поджег клеща, после чего сгорело более 40 гектар растительности. Ущерб взыщут с его родителей. Дым от пожара в Левашово Фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте» Также пожар заметили в районе Швейной фирмы Фото: группа «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Под Курганом, на некоторых участках земли, горит камыш и другая растительность. Самый большой пожар зафиксировали в поселке Левашово. «Наиболее крупный пожар на территории города в поселке Левашово. Там сейчас работают 33 человека личного состава и девять единиц техники. Угроза населенному пункту отсутствует. Подразделения сделали все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня на строения. Точная площадь пожара будет известна после его локализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Подписчики соцсети «ВКонтакте» в группах, связанных с Курганом, сообщают, что видели дым от пожара не только там, но и в районе Швейной фирмы. В группах они публикуют фотографии с пожаров. В большинстве районов региона с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Представители власти просят соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за нарушение грозит административная и уголовная ответственность. Там в Куртамышском муниципальном округе ребенок поджег клеща, после чего сгорело более 40 гектар растительности. Ущерб взыщут с его родителей.