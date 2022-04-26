Спикер Тюменской областной думы уехал на встречу с Путиным

27 апреля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Сергей Корепанов примет участие в заседании Совета законодателей РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов 27 апреля примет участие в заседании Совета законодателей РФ, на которое приедет президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, ожидается, что на нем будет объявлено об отмене прямых выборов губернаторов в 2022 году. «Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов участвует в работе Совета законодателей РФ, которое проходит 27 апреля в Санкт-Петербурге. Сегодня, в день российского парламентаризма, ожидается встреча президента России Владимира Путина с членами совета», — рассказали в облдуме. Ранее URA.RU писало о высокой вероятности того, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания. Объявить об этом Путин может после обсуждения темы с участниками Совета законодателей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов 27 апреля примет участие в заседании Совета законодателей РФ, на которое приедет президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, ожидается, что на нем будет объявлено об отмене прямых выборов губернаторов в 2022 году. «Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов участвует в работе Совета законодателей РФ, которое проходит 27 апреля в Санкт-Петербурге. Сегодня, в день российского парламентаризма, ожидается встреча президента России Владимира Путина с членами совета», — рассказали в облдуме. Ранее URA.RU писало о высокой вероятности того, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания. Объявить об этом Путин может после обсуждения темы с участниками Совета законодателей.