26 апреля 2022

Спикер Тюменской областной думы уехал на встречу с Путиным

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Пресс-конференция председателя тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Сергей Корепанов примет участие в заседании Совета законодателей РФ Фото:

Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов 27 апреля примет участие в заседании Совета законодателей РФ, на которое приедет президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, ожидается, что на нем будет объявлено об отмене прямых выборов губернаторов в 2022 году.

«Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов участвует в работе Совета законодателей РФ, которое проходит 27 апреля в Санкт-Петербурге. Сегодня, в день российского парламентаризма, ожидается встреча президента России Владимира Путина с членами совета», — рассказали в облдуме.

Ранее URA.RU писало о высокой вероятности того, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания. Объявить об этом Путин может после обсуждения темы с участниками Совета законодателей.

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Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов 27 апреля примет участие в заседании Совета законодателей РФ, на которое приедет президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, ожидается, что на нем будет объявлено об отмене прямых выборов губернаторов в 2022 году. «Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов участвует в работе Совета законодателей РФ, которое проходит 27 апреля в Санкт-Петербурге. Сегодня, в день российского парламентаризма, ожидается встреча президента России Владимира Путина с членами совета», — рассказали в облдуме. Ранее URA.RU писало о высокой вероятности того, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания. Объявить об этом Путин может после обсуждения темы с участниками Совета законодателей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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