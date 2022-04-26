В Курганской областной инфекционной больнице сменилось руководство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганскую областную специализированную инфекционную больницу возглавила 27-летний врач Валентина Никулина. Информация о новом руководителе размещена на сайте больницы, а также в справочнике СБИС.

«Исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница — Никулина Валентина Валерьевна», — говорится в информации на сайте Курганской областной инфекционной больницы. По данным СБИС, Валентина Никулина назначена на должность в конце марта.

Ранее больницей почти 11 лет руководил врач Игорь Журавский. По данным портала «Продокторов», Никулина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «инфекционные болезни», имеет стаж работы 4 года, работала в Курганской поликлинике №2 по улице Гоголя, а также в медицинском центре «Альфамед». Пациенты оставили на портале 13 положительных отзывов о работе врача, в том числе и при лечении от коронавирусной инфекции.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать смену руководства в инфекционной больнице. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о череде кадровых решений в крупных медицинских учреждениях Курганской области. Глава депздрава Алексей Сигидаев назначил новых главврачей в Курганской больнице скорой медицинской помощи и в Кетовской ЦРБ. Сам Сигидаев возглавил областной депздрав после того, как поработал в Кургане в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ. Он курировал лечение больных коронавирусной инфекцией, в том числе в Курганской инфекционной больнице.

«Ну что, хеллоу, мои 27» написала Валентина Никулина на своей странице во «Вконтакте» 26.01.2022 года фото: Валентина Никулина, соцсеть «ВКонтакте»

29 декабря 2021 года Валентина Никулина сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что прошла повышение квалификации по программе «Инфекционные болезни» в частном центре «КОМПиЯ» фото: Валентина Никулина, соцсеть «ВКонтакте»

5 марта 2022 года Валентина Никулина на своей странице во «ВКонтакте» поблагодарила коллектив КОСИБ фото: Валентина Никулина, соцсеть «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам