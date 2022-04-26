26 апреля 2022

Курганскую больницу возглавила 27-летний врач. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской областной инфекционной больнице сменилось руководство Фото:

Курганскую областную специализированную инфекционную больницу возглавила 27-летний врач Валентина Никулина. Информация о новом руководителе размещена на сайте больницы, а также в справочнике СБИС.

«Исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница — Никулина Валентина Валерьевна», — говорится в информации на сайте Курганской областной инфекционной больницы. По данным СБИС, Валентина Никулина назначена на должность в конце марта.

Ранее больницей почти 11 лет руководил врач Игорь Журавский. По данным портала «Продокторов», Никулина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «инфекционные болезни», имеет стаж работы 4 года, работала в Курганской поликлинике №2 по улице Гоголя, а также в медицинском центре «Альфамед». Пациенты оставили на портале 13 положительных отзывов о работе врача, в том числе и при лечении от коронавирусной инфекции.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать смену руководства в инфекционной больнице. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о череде кадровых решений в крупных медицинских учреждениях Курганской области. Глава депздрава Алексей Сигидаев назначил новых главврачей в Курганской больнице скорой медицинской помощи и в Кетовской ЦРБ. Сам Сигидаев возглавил областной депздрав после того, как поработал в Кургане в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ. Он курировал лечение больных коронавирусной инфекцией, в том числе в Курганской инфекционной больнице.

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Курганскую областную специализированную инфекционную больницу возглавила 27-летний врач Валентина Никулина. Информация о новом руководителе размещена на сайте больницы, а также в справочнике СБИС. «Исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница — Никулина Валентина Валерьевна», — говорится в информации на сайте Курганской областной инфекционной больницы. По данным СБИС, Валентина Никулина назначена на должность в конце марта. Ранее больницей почти 11 лет руководил врач Игорь Журавский. По данным портала «Продокторов», Никулина окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «инфекционные болезни», имеет стаж работы 4 года, работала в Курганской поликлинике №2 по улице Гоголя, а также в медицинском центре «Альфамед». Пациенты оставили на портале 13 положительных отзывов о работе врача, в том числе и при лечении от коронавирусной инфекции. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать смену руководства в инфекционной больнице. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о череде кадровых решений в крупных медицинских учреждениях Курганской области. Глава депздрава Алексей Сигидаев назначил новых главврачей в Курганской больнице скорой медицинской помощи и в Кетовской ЦРБ. Сам Сигидаев возглавил областной депздрав после того, как поработал в Кургане в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ. Он курировал лечение больных коронавирусной инфекцией, в том числе в Курганской инфекционной больнице.
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