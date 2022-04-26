Семью из ЯНАО прикрепили к больнице за 300 км от дома

Жителей Салехарда прикрепили к больнице, которая находится за 300 км от города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семейную пару из Салехарда (ЯНАО), которая записалась на диспансеризацию после заболевания COVID, прикрепили к больнице в Надыме. Теперь, чтобы исправить ситуацию, возникшую из-за ошибки электронной системы, пациентам приедятся писать заявление, сообщил житель в соцсети «ВКонтакте».

«С какого перепугу нас с женой вдруг прикрепили к Надымской ЦРБ? Хотели записаться на углубленную диспансеризацию после COVID-19, внезапно оказалось, что мы числимся в Надыме! Прикрепиться онлайн к поликлинике нельзя, надо идти лично и писать заявление на имя главврача. Вам заняться нечем, что вы людей гоняете по очередям?» — написал пользователь с ником Andy Mafer в группе «Подслушано в Салехарде».

Под постом местные жители отметили, что часто сталкиваются с проблемами в работе сайта. «При переходе на новый сайт у меня в личном кабинете выдавалась ошибка. Ребенок был прикреплен к другой поликлинике. И сайт очень плохо работает. Невозможно порой записаться», — написала Мария Петрова-Першина. «Если взрослый здравый человек разобраться в этих системах не в силах, что говорить о пожилых людях, которые совсем с этим всем не дружат?» — отметила Ксения Капелька.

Как рассказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО, ошибка могла возникнуть при переносе базы прикрепленного населения в новую государственную информационную систему здравоохранения. Вероятнее всего, это произошло из-за проблемы технического характера. «Пациент правильно сделал, что написал заявление повторно. Так как он ранее уже был прикреплен к СОКБ, то повторное прикрепление займет ориентировочно не более 7 дней. Дополнительно нами было предложено решить вопрос в индивидуальном порядке, в настоящий момент никто не обратился», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Ноябрьска не могут попасть на прием к врачам из-за технических проблем с новой информационной системой. Врачи не видят электронные талоны и поэтому отказываются принимать пациентов.

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