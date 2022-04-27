В Кремле не обсуждается отмена прямых выборов губернаторов

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, коиб, выборы, голосование, день голосования, избирательный участок1268
Отмену прямых выборов власти РФ не рассматривают Фото:

В Кремле не обсуждается отмена или перенос прямых выборов губернаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — передает сообщение пресс-службы Кремля РИА «Новости». Ожидается, что в среду на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге будет обсуждаться отмена прямых выборов и их перенос в заксобрания. В заседании примет участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В СМИ обседается, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.

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В Кремле не обсуждается отмена или перенос прямых выборов губернаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — передает сообщение пресс-службы Кремля РИА «Новости». Ожидается, что в среду на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге будет обсуждаться отмена прямых выборов и их перенос в заксобрания. В заседании примет участие президент РФ Владимир Путин. Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В СМИ обседается, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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