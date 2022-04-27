В Кремле не обсуждается отмена прямых выборов губернаторов

В Кремле не обсуждается отмена или перенос прямых выборов губернаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — передает сообщение пресс-службы Кремля РИА «Новости». Ожидается, что в среду на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге будет обсуждаться отмена прямых выборов и их перенос в заксобрания. В заседании примет участие президент РФ Владимир Путин.
Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В СМИ обседается, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
В Кремле не обсуждается отмена или перенос прямых выборов губернаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — передает сообщение пресс-службы Кремля РИА «Новости». Ожидается, что в среду на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге будет обсуждаться отмена прямых выборов и их перенос в заксобрания. В заседании примет участие президент РФ Владимир Путин. Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В СМИ обседается, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.