Пойманную гадюку отвезли в лес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Локомотивном (Челябинская область) гадюка заползла на территорию школы и вызвала переполох среди учащихся. Удалять ядовитую рептилию со школьной площадки пришлось местному отряду спасателей.

«Школьники поселка Локомотивного во время прогулки на перемене обнаружили греющуюся на асфальте гадюку. Спасатели Локомотивного отряда ПСС прибыли на место происшествия. Змею обнаружили в кустах у здания школы и поймали при помощи „удавки“», — сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В ведомстве отметили, что гадюку пришлось посадить в мешок и отвезти за пределы города. Спасатели также отметили, что дети продемонстрировали хорошее знание правил безопасности — не стали беспокоить змею, а сообщили о ней учителям школы.

Ранее в Челябинской области обнаружили логово ядовитых змей. Проснувшиеся после зимней спячки гадюки начали десятками скапливаться на склоне гор национального парке «Зигальга».