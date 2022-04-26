Летний тур в ЯНАО обойдется по цене отдыха на Мальдивах

Туристы должны будут дополнительно заплатить за билеты в Салехард Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Июльский тур по ЯНАО «Земля кочевников» в июле на семь ночей на одного человека обойдется туристам в 120 тысяч рублей без перелета в Салехард и обратно. За эти же деньги или дешевле на семь тысяч рублей можно отдохнуть в пятизвездочном отеле на Мальдивах. При этом в сумму будет включена страховка, перелет туда обратно и завтрак. Информация о ямальском туре размещена на сайте Туристско-информационного центра региона.

«В стоимость тура включено: проживание (гостевой дом, палатки с печным отоплением, чумы), трехразовое походное питание (кроме 2 завтраков), трансферы из аэропорта в Салехард и обратно, аренда квадроциклов-вездеходов и экипировки, ГСМ, аренда лодки для прогулки по акватории озера, работа проводника, инструктора-механика, повара, посещение стойбища оленеводов, питание в чуме, посещение мобильной бани. Дополнительно оплачиваются: авиабилеты в Салехард (от 20 740 рублей с человека в обе стороны), завтрак в Салехарде в 8-й день, аренда спиннинга (500 рублей в сутки), блесна (200—100 рублей)», — говорится в описании к туру.

Этнографическое путешествие организует компания «Хон Юш». Получить оперативный комментарий о причинах такой высокой стоимости тура не удалось. Туда направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось об еще одном дорогостоящем ямальском туре. Путешественникам предлагали заплатить 99 тысяч рублей за три дня отдыха в ЯНАО.