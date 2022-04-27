Завод начали сносить в конце марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В здании горадминистрации Екатеринбурга четыре архитектурных бюро — R1, Rumpu, «ЛСР. Строительство-Урал» и «Востокпроект» — представили конкурсной комиссии проекты застройки территории бывшего молочного завода Danone застройщиком ЛСР. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места проведения заседания конкурсной комиссии.

«В конкурсе участвую четыре архитектурных бюро. После презентации проектов, комиссия уйдет на совещание, затем будут оглашены результаты», — сообщает корреспондент агентства.

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов уточнил, что мероприятие проходит в ходе поручения главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Администрация города всесторонне рассматривает предлагаемые архитектурно-градостроительные концепции, особенно в сложившейся застройке исторического центра города. Учитывая репутацию застройщика, его умение реализовывать грандиозные планы, Екатеринбург в ближайшее время получит еще один качественный объект в рамках формирования комфортной городской среды», — рассказал Галямов.

Ранее сообщалось, что в границах улиц Азина — Луначарского — Челюскинцев — Мамина-Сибиряка, где был расположен старейший молокозавод в Екатеринбурге Danone, построят высотный жилой комплекс. Территорию завода приобрел застройщик из Санкт-Петербурга ЛСР, сумма сделки, по данным инсайдеров, составила порядка одного миллиарда рублей. Сносить завод начали 31 марта.