Старейший завод города до недавнего времени принадлежал Danone Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга начался снос старейшего молочного завода Danone. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. На этом месте компания ЛСР планирует построить высотный жилой комплекс. Завод Danone не выпускает продукцию с 2021 года.

«Техникой начали сносить старейший молокозавод Екатеринбурга, который до недавнего времени принадлежал Danone. Застройщик ЛСР планирует на его месте построить высотный жилой комплекс. Сейчас работы идут спокойно, рабочие постепенно разбирают здание», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что группа ЛСР выкупила у Danone площадку в центре Екатеринбурга в январе. Источники утверждают, что сумма сделки составила миллиард рублей. В компании эту информацию не комментируют. В Генплане-2025 и в актуальной редакции правил землепользования и застройки территория имеет статус промплощадки, возводить жилые дома на которой нельзя.

На площадку претендовали все крупные городские девелоперы. Застройщиком-фаворитом считалась компания «Форум-групп», которая в конце 2021-го получила от мэра Алексея Орлова право на разработку проекта планировки этой территории. Источники URA.RU утверждают, владелец «Форума» Олег Черепанов добился выдачи такого документа якобы через губернатора Евгения Куйвашева. Известно также, что «Форум-групп» предлагал Danone больше, чем ЛСР — порядка 1,2 миллиарда рублей.