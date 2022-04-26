В Курганской области десятки Вечных огней получат газ бесплатно

Газ для Вечных огней будут подавать бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Порядка 60 объектов на территории Курганской области с элементами Вечного огня будут получать газ бесплатно. Совет Федерации одобрил законопроект о бесплатных поставках газа для памятных объектов Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал курганский сенатор Сергей Муратов. О количестве объектов URA.RU рассказал инсайдер близкий к газовым компаниям.

«В области два Вечных огня на природном газе — в Кургане и Варгашах. Порядка 60 памятников с элементом Вечного огня работают на баллоном оборудовании по праздникам. Готовы к поставке газа все», — отметил источник.

В 1970 году Вечный огонь в Кургане торжественно зажег лично Филипп Князев, фронтовик, первый секретарь обкома КПСС. Факел доставили из Москвы. С тех пор в городе постоянно горит Вечный огонь.

«Авторы закона — мои коллеги сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Андрей Кутепов и депутаты Госдумы», — отметил Сергей Муратов. Новый законопроект позволит избежать ситуаций, когда Вечные огни гаснут из-за проблем с оплатой «голубого» топлива, добавил Муратов. Сейчас в России насчитывается 2800 Вечных огней и Огней памяти.